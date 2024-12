Amici 24, Pettinelli furiosa con Trigno: ma fa una figuraccia, perché

Anna Pettinelli furiosa nel daytime di Amici andato in onda oggi, venerdì 13 dicembre, su Canale 5. Per capire bene cos’ha scatenato la sua reazione, però, bisogna tornare indietro alla puntata di ieri, giovedì 12 dicembre. Nello scorso daytime, è stata mostrata una clip in cui la Pettinelli esaminava diversi ragazzi nel tentativo d’individuare un talento da schierare in sfida contro Luk3. Da settimane, infatti, la Pettinelli sostiene che il giovane tiktoker non sia all’altezza della Scuola e, per questo, continua a metterlo in sfida nella speranza di far entrare un artista più talentuoso.

Guardando il filmato, molti allievi hanno espresso critiche verso la professoressa e i suoi metodi, tra cui persino il suo stesso alunno, Trigno. Non solo, il cantante ha anche preso bonariamente in giro gli altri sfidanti, non considerandoli abbastanza bravi per entrare nella Scuola al posto di Luk3. Ebbene, le parole di Trigno hanno mandato su tutte le furie Anna Pettinelli, che, nell’ultima striscia quotidiana di Amici, ha convocato l’allievo per un duro rimprovero. Durante il confronto, la professoressa non ha trattenuto le urla e ha infine deciso di punire Trigno con un provvedimento disciplinare:

Ti sembra il modo di parlare di gente che è venuta qui a provare ad entrare ad Amici? Se ti ritieni un artista, la prima cosa che devi imparare è avere rispetto degli altri. Questo non è rispetto! Preferiresti che facessi come Rudy? Se dovessi sostituire qualcuno perché vedo uno che mi piace, il primo che salta sei tu. Io posso fare una cosa, almeno t’insegno cos’è il rispetto, perché io un ragazzo tra questi l’ho trovato. Chiederò alla produzione di annullare la mia sfida con Luk3 e lo sfidante che ho scelto io lo metto con te. Buona fortuna e, credimi, ne avrai davvero bisogno!

La prof Pettinelli non ha affatto apprezzato l'atteggiamento di TRIGNO durante la visione dei casting e… #Amici24 pic.twitter.com/s3rYNaiewD — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 13, 2024

Dunque, la Pettinelli ha deciso di scegliere personalmente lo sfidante di Trigno, puntando a metterlo ancora più in difficoltà nella sfida che vedremo domenica, 15 dicembre. Tornato in Casetta, Trigno si è scusato per i toni usati, restando però convinto del fatto che il metodo della Pettinelli di rendere partecipi gli allievi ai casting di 25 persone non sia costruttivo per loro. Chiaramente, i social si sono scatenati e la maggior parte degli utenti ha dato ragione a Trigno.

Amici: social contro Anna Pettinelli, ecco perché

Secondo molti spettatori, è del tutto ingiusto che Trigno venga punito semplicemente per aver espresso la sua opinione e criticato un atteggiamento della professoressa. In tanti, inoltre, hanno ricordato quanto accaduto con Alessia: quando era in sfida, la ballerina aveva criticato aspramente i suoi sfidanti. Tuttavia, in quel caso, il video era stato mostrato in chiave ironica nella puntata domenicale, con tanto di battute di Maria De Filippi. Insomma, i soliti “figli e figliastri” di Amici.