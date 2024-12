Amici 24: Pettinelli caos (4), J Ax smonta Zerbi (8), Emanuel flop (2)

Oggi, domenica 1 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del pomeridiano di Amici. La gara dei cantanti è stata giudicata da J-Ax, il quale ha messo al primo posto Senza Cri, mentre l’ultimo classificato è stato Luk3. Quest’ultimo dovrà quindi affrontare la sfida insieme a Diego, che ha perso un posto in classifica a causa del +1 dei compagni dato a Luk3. I ballerini, invece, sono stati valutati da Giorgio Madia, che ha fatto vincere la gara a Dandy, mentre ha messo all’ultimo posto Alessio. Grazie al +1 dato dagli altri allievi, però, il ballerino ha evitato la sfida, che è ‘passata’ alla penultima classificata Chiara.

Amici 24, Anna Pettinelli esagera con Luk3: voto 4

La puntata di Amici di domenica, 1 dicembre, si è aperta con le due sfide di Luk3. L’allievo, infatti, ha affrontato prima la sfida dovuta al suo ultimo posto in classifica nella puntata precedente e, subito dopo, una seconda sfida imposta da Anna Pettinelli. Nonostante sia riuscito a vincerle entrambe (giudicate rispettivamente da Federica Abbate e Charlie Rapino), e questa visibilità possa in parte favorirlo, è impossibile non notare un certo accanimento da parte di Anna nei confronti del giovane tiktoker.

Al di là di quanto si possa essere d’accordo o meno con la visione di Anna sul talento di Luk3, farlo passare da una sfida all’altra o metterlo continuamente sotto pressione appare eccessivo, quasi forzato, dando l’impressione che si voglia fare spettacolo a tutti i costi. Lorella Cuccarini, addirittura, è arrivata a chiedere un provvedimento disciplinare contro la collega, accusandola di abusare del suo ruolo di professoressa. Certo, un provvedimento disciplinare potrebbe sembrare esagerato, ma Anna sta indubbiamente calcando troppo la mano e dovrebbe concedere un po’ di tregua al cantante. Voto 4!

Punti di vista a confronto tra le prof Lorella Cuccarini e Anna Pettinelli #Amici24 pic.twitter.com/04D7Nlrspi — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 1, 2024

Amici 24, J-Ax zittisce Rudy Zerbi: voto 8

Come già accennato, uno dei giudici esterni della decima puntata di Amici 24 è stato J-Ax. Presentato da Maria De Filippi come un suo “amico”, il rapper ha svolto molto bene il ruolo di giudice, evitando eccessi di buonismo e dando consigli utili ai cantanti. Ax non ha esitato a esprimere la propria opinione anche su Luk3, nonostante la polemica scoppiata poco prima. In particolare, ha dato ragione ad Anna Pettinelli, ma con toni decisamente più pacati rispetto alla speaker radiofonica.

Quando J-Ax ha criticato l’esibizione del tiktoker, Zerbi lo ha difeso, sottolineando che, al di là degli errori di intonazione, aveva scritto delle barre romantiche molto belle. A quel punto, il rapper ha risposto con una battuta epica, dicendo a Rudy di essere una “teenager che mette i cuoricini sul diario”, mentre lui preferisce testi più profondi. Una risposta ironica ma allo stesso tempo incisiva, che ha centrato il punto: Zerbi sembra spesso concentrarsi esclusivamente su allievi che possano “conquistare” il cuore del pubblico più giovane, trascurando però l’aspetto della qualità artistica. Voto 8!

Amici 24, Emanuel Lo mette in sfida Daniele: voto 2

Quest’anno, Emanuel Lo sembra fare uno scivolone dopo l’altro. L’atteggiamento del professore è cambiato radicalmente rispetto alle edizioni precedenti, ma purtroppo in senso negativo. Il coreografo ha assegnato un compito a Daniele, accusandolo di avere troppa tecnica e poca personalità. Per dimostrarlo, gli ha imposto una comparata con Sebastian, un ballerino professionista con molta più esperienza, insomma a dir poco un confronto impari. Come se non bastasse, Emanuel non gli ha neanche fatto finire la coreografia, interrompendolo dopo pochi secondi e mettendolo in sfida immediata.

Un atteggiamento irrispettoso verso Daniele, che aveva lavorato duramente per prepararsi alla puntata. Anche dopo la sua vittoria nella sfida, Emanuel Lo ha continuato a criticarlo, finendo per scontrarsi con Alessandra Celentano in un dibattito acceso, condito da sfuriate e toni inutilmente esasperati. Voto 2!