Amici 24, Ilan eliminato? Gli indizi che hanno insospettito i fan

Mancano poche settimane all’inizio del Serale di Amici, la fase più attesa e importante del programma. Intanto, i professori iniziano a fare scelte decisive su chi portare su quel palco così importante, arrivando anche a eliminare o sostituire alcuni allievi. Tra questi sembra esserci Ilan, il cantante che, dopo essere stato “scaricato” da Rudy Zerbi, era passato nella squadra di Anna Pettinelli.

Il figlio di Gabriele Muccino è nella Scuola fin da settembre e, nonostante un percorso fatto di alti e bassi, è riuscito a farsi notare e a conquistare una fetta di pubblico. Tuttavia, non ha mai davvero spiccato, motivo per cui Zerbi aveva deciso di sostituirlo. Tuttavia, la Pettinelli gli aveva dato una seconda possibilità, riconoscendo in lui un talento.

A quanto pare, però, la professoressa avrebbe cambiato idea, decidendo di eliminare Ilan. I fan sono arrivati a questa conclusione per due indizi in particolare. Il primo è legato alla tabella delle lezioni settimanali mostrata nel daytime, dove il nome di Ilan non compare da nessuna parte. Una cosa che ha subito fatto alzare le antenne, visto che ci sono tutti gli altri allievi, a parte Senza Cri, che è ancora influenzata e con la febbre.

Ma il dettaglio che ha fatto partire davvero i sospetti è un altro. La notte del 14 gennaio sono usciti i nuovi singoli dei cantanti della Scuola, e tutti hanno pubblicato una storia su Instagram per promuovere il loro brano, compreso Ilan. Ma, mentre gli altri erano chiaramente in Casetta, il video di Ilan aveva un sottofondo diverso. Il cantante, infatti, non sembrava affatto trovarsi in uno degli studi del talent show di Canale 5. Di conseguenza, questa serie di indizi ha portato molti a credere che l’allievo della Pettinelli sia stato eliminato da Amici.

Tra l’altro, pochi giorni fa, è apparso il like di Ilan ad uno dei post della pagina ufficiale del programma. Un’altra mossa ambigua, considerando che, nel daytime del 13 gennaio, si è scoperto che la produzione aveva ritirato i telefoni a tutti gli allievi come provvedimento disciplinare. Detto questo, è importante ricordare che si tratta solo di ipotesi e, al momento, non c’è nulla di confermato.