Amici 24, Ilan e Trigno crollano: web insorge contro Zerbi, perché

Dopo la polemica puntata di Amici andata in onda ieri, domenica 8 dicembre, anche il primo daytime della settimana sta facendo discutere. Difatti, nell’ultima puntata del pomeridiano, Diego Lazzari è stato ufficialmente eliminato, mentre Rudy Zerbi ha annunciato di voler valutare una possibile sostituzione per Ilan, portando in Casetta un nuovo cantante, Jacopo Sol. Nel daytime di oggi, lunedì 9 dicembre, trasmesso su Canale 5, è stata mostrata la reazione di Ilan alla possibilità di essere rimpiazzato, così come le prime difficoltà nella convivenza con Jacopo. Del saluto di Diego ai suoi compagni, invece, nessuna traccia.

Ilan e Trigno in crisi: Rudy Zerbi sempre peggio

Vedendo il suo sfidante entrare in Casetta, Ilan è riuscito a nascondere la sua frustrazione. Dopo un saluto formale, si è appartato con Dandy, confidandogli i suoi reali pensieri. Al ballerino ha spiegato che, pur mantenendo un rapporto cordiale, non riuscirebbe a costruire un’amicizia con Jacopo, almeno fino a quando Rudy Zerbi non avrà preso una decisione definitiva. Successivamente, il professore ha convocato entrambi in studio, esprimendo le sue perplessità e chiedendo loro di esibirsi più volte. Questa scelta ha suscitato non poche critiche sul web, soprattutto perché Ilan aveva appena detto di avere mal di gola e, di conseguenza, problemi con la voce.

Il prof Zerbi sta valutando la possibilità di una sostituzione di Ilan con Jacopo Sol e nell'attesa di prendere una decisione il cantante entra in casetta #Amici24 pic.twitter.com/cR3YFbTtu0 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 9, 2024

Dopo averli ascoltati cantare, Zerbi si è limitato a dire di avere le idee più chiare, senza però comunicare la sua decisione né precisare quando avrebbe annunciato il “verdetto”. Un comportamento che ha scatenato ancora più polemiche, considerato che il professore, dopo aver “scaricato” Diego, sembra ora pronto a fare lo stesso con Ilan, mettendolo in discussione in modo improvviso e destabilizzante. Sui social, molti utenti sono infatti convinti che Rudy abbia già deciso di sostituire il suo allievo e che stia solo prolungando inutilmente la “sfida”.

Più tardi Ilan si sfoga al telefono con la mamma #Amici24 pic.twitter.com/aRU6RjayYa — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 9, 2024

Rientrato in Casetta, Ilan è apparso visibilmente turbato. Difatti, si è sfogato al telefono con sua madre, scoppiando a piangere e confessando la sua paura di tornare alla vita di prima, senza aver raggiunto particolari traguardi durante la sua esperienza ad Amici. Dopo il crollo di Ilan, è andato in onda anche lo sfogo di Trigno che, finito in sfida domenica, si è confidato con Chiara parlando del suo timore di lasciare la Scuola. Insomma, per i ragazzi di Amici sarà una settimana davvero tosta.