Amici 24, Ilan crolla e Maria De Filippi lo consola: c’entra Muccino

Crollo di Ilan ad Amici. Nell’ultima puntata del pomeridiano andata in onda domenica, 3 novembre, è finito all’ultimo posto della classifica della gara canto con il suo inedito “Mezzocielo” e, per questo, la prossima settimana dovrà affrontare una sfida. A colpirlo particolarmente è stato il giudizio della giudice esterna Noemi, che ha definito la sua interpretazione del brano “esagerata”. Un duro colpo per Ilan, dato che la canzone è dedicata ad una persona molto importante per lui. Dopo la puntata, infatti, è entrato in crisi, sfogandosi prima con i suoi compagni e poi con Maria De Filippi.

Nel daytime andato in onda oggi, martedì 5 novembre, Ilan è scoppiato in lacrime, accennando alla sua difficile situazione familiare. Il cantautore 21enne è figlio del regista Gabriele Muccino e dell’ex moglie Elena Majoni. Il loro matrimonio è terminato in maniera turbolenta, con Elena che ha accusato Gabriele di violenza domestica, accuse sostenute anche dal fratello di Gabriele, Silvio Muccino, portando ad un allontanamento tra i due fratelli. Dopo il divorzio, Elena ha ottenuto l’affidamento esclusivo del figlio, anche se non ha mai impedito ad Ilan di vedere il padre.

Gabriele Muccino ha altri due figli da due diverse relazioni: Silvio Leonardo e Penelope, nata nel 2009. Ed è proprio alla sorella minore che pare sia dedicato l’ultimo inedito di Ilan presentato nel talent show. Anche se il giovane non ha voluto svelare a chi sia indirizzato il brano, molti utenti sui social, dopo l’ultimo quotidiano di Amici, hanno ipotizzato che la destinataria possa essere Penelope. “Tu l’hai spiegato per chi è il pezzo?”, gli ha chiesto Trigno, a cui il cantante ha risposto di no, lasciandosi poi andare ad un pianto liberatorio.

Dopodiché, Ilan si è rifugiato in cameretta con Chiamamifaro, ricevendo la telefonata di Maria De Filippi. “Volevo dirti che ho apprezzato molto il fatto che tu non abbia detto per chi l’hai scritta. Per me è stato importante che tu non l’abbia detto, perché è rispettoso di quello che hai scritto. E non tutti avrebbero fatto questa scelta”, ha detto la conduttrice, scatenando ancora una volta le lacrime dell’allievo. La De Filippi ha quindi provato a consolarlo, suggerendogli di pensare più a sé stesso e invitandolo a cantare di nuovo il suo inedito in studio.

Ma perché i fan di Amici credono che la misteriosa destinataria della canzone di Ilan sia la sorella? Sebbene adesso Ilan abbia preferito mantenere il riserbo, qualche settimana fa aveva confidato ai suoi compagni di aver perso i contatti con lei e di averle scritto una canzone, sperando di poter ricucire i rapporti. Maria De Filippi, consapevole di questa situazione, ha apprezzato la scelta di Ilan di non rivelare tutto pubblicamente in puntata, offrendogli il suo sostengo.