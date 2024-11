È domenica 3 novembre 2024, ha inizio una nuova puntata di Amici, in studio c’è Maria De Filippi, i professori di canto, quelli di ballo e tutta la classe prontissima per le sfide. Si alza il sipario e il pubblico in studio offre applausi in lungo e in largo.

Dopo il provvedimento nei confronti di TrigNO (per ora solamente ammonito), Maria fa entrare Oriella Dorella, étoile del Corpo di Ballo del Teatro alla Scala di Milano. È lei, con la sua eleganza e con la sua grande esperienza a dovere giudicare le prove di ballo dei giovani talenti. Fino qui niente di strano, se non che dopo la prima esibizione, quella di Alessia, il commento di Dorella ha scatenato un polverone online. La giudice ha osservato con grandissima attenzione l’esibizione della ballerina, emozionata a essere sotto il suo occhio critico, ma allo stesso tempo onorata.

La performance di Alessia va spedita, gli amici e le amiche la applaudono, così come Alessandra Celentano, convinta e soddisfatta del risultato. Insomma, tutto pare essere andato nel migliore dei modi, ma il punto vero arriva quando è proprio Oriella Dorella a dire la sua. Che cosa, esattamente, non è piaciuto al web, immediatamente scoppiato in polemica?

Oriella Dorella su Alessia: il commento sull’esibizione (e sul fisico)

Se c’è un tema particolarmente sensibile oggigiorno è quello del fisico e della sensibilità nel trattarlo. Oriella Dorella, con i suoi modi eleganti e schietti, si è complimentata con Alessia per la sua esibizione. Tante le belle parole, complimenti sulla sua sensualità innata e mai volgare, così come la sua dolcezza, convincente, insieme alla tecnica. L’ex étoile ha speso positività nei confronti della giovane ballerina. A colpire, però, è stata la chiosa di Oriella: “Però attenzione alla linea“, alludendo naturalmente non alla linea del corpo e dei movimenti, ma alla linea intesa come “peso”, come estetica soltanto. Subito dopo quella dichiarazione, Maria aggiunge che la prof.ssa Celentano si è già impegnata per dare ad Alessia un piano alimentare ad hoc e la maestra annuisce.

Alessia, dal canto suo, risponde con un “grazie” e sorride, ma il web non è particolarmente d’accordo su quanto successo. I commenti sulla linea sono davvero necessari?

Come ha reagito il web alle parole di Oriella Dorella? C’è divisione

Tra i commenti più frequenti in merito alle parole di Oriella Dorella c’è quello che recita: “Come si fa a umiliare in questo modo una ragazza?”, ma non solo. Perché gli utenti di X non riescono a comprendere il motivo per il quale si debba, ogni volta, insistere sulla questione del peso.

Ma questi commenti inopportuni sul fisico #amici24 — Giusy🥇 (@giusyg_) November 3, 2024

La linea più comune è dunque proprio questa: le persone sul social si sono sentite “male” per Alessia (e anche per Sienna, pizzicata per lo stesso motivo poco dopo) e dicono che loro, al posto suo, avrebbero reagito male: “Mi sarei messa a piangere“, scrive una ragazza sull’ex Twitter. Qualcuno, invece, si scaglia direttamente sul programma, definendolo “imbarazzante” e che sarebbe bastato “tagliare il pezzo”, descritto come “sfrondone di una persona di 70 anni”.

Tuttavia, perché c’è sempre un tuttavia, alcuni utenti “difendono” in un certo modo Oriella Dorella, e cercano di interpretare le sue parole prendendole in modo costruttivo:

Mamma mia le ha detto di stare attenta alla linea e qui si parla già di body shaming…

Ma rilassatevi. #amici24 — L’impermeabile del tenente Colombo (@EmeraldNimbus) November 3, 2024

Il commento di Oriella ha scatenato una rivolta web piuttosto importante, ma dall’altra parte c’è chi la definisce esagerata. Essendo una ballerina professionista cresciuta in un’altra epoca e con un’impostazione rigida, che cosa ci si poteva aspettare? È questa l’altra faccia dell’opinione pubblica, che in un certo senso comprende quelle parole e non le “denuncia”. Anzi, c’è anche chi vorrebbe Oriella Dorella come professoressa interna alla Scuola di Amici, ma che cosa ne penserà Maria?