Amici 24, Emanuel vs Celentano: “Disonesta”. Nasce nuova coppia

Oggi, mercoledì 30 ottobre, su Canale 5 è andato in onda un nuovo daytime di Amici. Dopo Deborah Lettieri, anche Emanuel Lo ha avuto qualcosa da ridire su Alessandra Celentano. Il professore ha chiesto un confronto con la Maestra, lamentandosi del fatto che non lo avvisi quando prende i suoi allievi per fare esercitazioni o esami. Ovviamente, la Celentano non è d’accordo, precisando che, dopo vent’anni nel programma, si sente libera di poter lavorare con tutti gli studenti della Scuola quando vuole.

In particolare, la Maestra si è chiesta ironicamente come mai Emanuel abbia deciso di contestare questo metodo solo adesso e non negli anni precedenti, facendo un possibile riferimento all'”influenza” della Lettieri, che ha mosso alla Celentano le stesse critiche. “Lavoro in un posto dove ci sono più ragazzi, non solo i miei. Ho sempre fatto queste cose da 21 anni, molto prima che arrivassi tu, l’hai sempre accettato, perché sono anni che sei qua. Io non sono tenuta a chiederti il permesso per lavorare con i tuoi ragazzi”, ha detto la professoressa.

“Evolviti, non va bene che non mi chiami quando lavori con i miei ragazzi. Ti sto chiedendo soltanto quello”, ha risposto Emanuel Lo. “Se vuoi essere informato, t’informerò”, ha risposto la Celentano, abbassando così i toni. Ma, proprio quando sembrava che la situazione si fosse calmata, Emanuel ha tirato in ballo la classifica della “staffetta di stili” assegnata dalla Maestra, accusandola di aver dato dei voti falsati e di non essere stata onesta.

“Se tu mi dici avvisami, io non ho nessun problema, se invece vuoi dirmi che sono disonesta, mi alzo e me ne vado. È offensivo e non mi sta bene. Queste sono le tue nuove regole di quest’anno, prima ti andava bene”, ha esclamato Alessandra, alzandosi dalla cattedra per lasciare lo studio. “Mi sono evoluto, tu rimani dove sei, ancora pensi a 20 anni fa”, ha concluso Emanuel Lo salutando la Maestra.

Dopo il compito di ieri, il maestro Emanuel Lo si confronta con la maestra Celentano #Amici24 pic.twitter.com/z1ZpEqTL84 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 30, 2024

Amici 24, nasce una nuova coppia: Ilan si dichiara a Rebecca

I fan avevano già notato da tempo una certa affinità tra Rebecca e Ilan e, nel daytime del 30 ottobre, il cantante ha deciso di dichiararsi ufficialmente alla ballerina. Difatti, le ha scritto una lettera romantica, dedicandole queste importanti parole: “Hai un’anima pulita, tu fai stare bene le persone e fai stare bene me. Non so che nome dare a questa cosa, ma prima del sentimento sento che c’è una vicinanza di anime. Meriti amore, meriti di essere amata, sono ufficialmente in sbatti, tu sei bellissima. Non riesco a pensare ad altro, mi rendi difficile le giornate”.

Nella casetta di #Amici24 si fanno largo nuove affinità pic.twitter.com/sVcVeNi8vQ — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) October 30, 2024

Rebecca ha quindi deciso di rispondergli con un bigliettino romantico, che ha commosso il figlio di Gabriele Muccino. Tuttavia, dopo aver dato un “due di picche” a Vybes, l’allieva di Deborah Lettieri sembra avere qualche dubbio anche su Ilan. Pur provando qualcosa per lui, non è sicura dei suoi sentimenti e, per questo, preferisce andare con i piedi di piombo per non rischiare di ferirlo. A tutto questo si aggiunge anche il timore del giudizio del pubblico e dell’idea di esporre una possibile relazione davanti a tutta Italia. A questo punto, non resta che attendere per capire come si evolverà questa storia.