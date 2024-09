Amici 24 e UeD, slittano le date d’inizio: Maria parte in ritardo

Brutte notizie per i fan dei programmi targati Maria De Filippi. Da mesi, i telespettatori aspettano con ansia il ritorno della “regina” della TV, ma sembra che dovranno attendere più a lungo del previsto. Se fino ad ora si pensava che la conduttrice sarebbe tornata in onda all’inizio di settembre, due dei suoi programmi più amati e seguiti, Uomini e Donne e Amici, pare siano stati posticipati. Per quanto riguarda il talent show, la 24esima edizione sembrava dovesse debuttare domenica 15 settembre. Tuttavia, la prima puntata non andrà in onda in quella data ma, al suo posto, Canale 5 trasmetterà un doppio episodio di Beautiful, seguito dalla soap opera Endless Love.

Dunque, quando ci sarà la prima puntata di Amici 24? La data di partenza esatta non è ancora confermata, ma tutto sembra indicare domenica 22 settembre. Stessa sorte per Uomini e Donne. In realtà, il dating show era stato già posticipato una volta. In estate si era parlato di un debutto previsto per lunedì 9 settembre, poi slittato al 16 settembre. Ora, sembra che la trasmissione inizierà addirittura lunedì 23 settembre. Per lunedì 16 settembre, infatti, c’è in programmazione nella stessa fascia oraria la soap My Home My Destiny.

Tra l’altro, le registrazioni di Uomini e Donne sono partite lo scorso 28 agosto, dunque per la messa in onda di fine settembre ci saranno diverse puntate già pronte. Sull’inizio delle registrazioni di Amici, invece, non si hanno ancora notizie. Attualmente, si sa che nella nuova edizione del talent show la durata delle puntate sarà ridotta di mezz’ora, con la chiusura anticipata alle 16:00. Questa modifica potrebbe essere una mossa di Mediaset per fronteggiare la concorrenza di Mara Venier a Domenica In, che tornerà presto su Rai 1.

Slittano Amici e Ued: c’entra Temptation Island, perché

Infine, il primo programma di Maria De Filippi a tornare sul piccolo schermo sarà Tu Si Que Vales, con la prima puntata prevista per sabato 21 settembre. Secondo quanto rivelato da Deianira Marzano, il ritardo nel ritorno di Maria De Filippi sarebbe dovuto alla nuova edizione di Temptation Island, che andrà in onda da martedì 10 settembre. Essendo una novità avere il reality fuori dalla stagione estiva, la De Filippi avrebbe voluto dare priorità a questo programma per permettere al pubblico di abituarsi alla sua versione autunnale. Sarà realmente così? Chissà…