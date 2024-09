Amici: puntata domenica sforbiciata e decisione definitiva su Todaro

Amici di Maria De Filippi si appresta a tornare in onda con una nuova stagione. Pochi cambiamenti rispetto allo scorso anno, ma qualche modifica ci sarà, a partire dall’orario di messa in onda della puntata domenicale. A dare aggiornamenti sulla questione è il giornalista Giuseppe Candela. La firma di Dagospia e de Il Fatto Quotidiano ha fatto sapere attraverso un tweet che nel dì festivo verrà accorciato il programma che vedrà la luce a partire dalle ore 14 per poi chiudere i battenti alle ore 16 e non più alle 16.30, come nella precedente edizione. Dunque verrà sforbiciata circa mezzora. Non è chiaro se Verissimo comincerà prima, cioè subito dopo la chiusura di Amici, oppure se il rotocalco di Silvia Toffanin continuerà ad essere trasmesso a partire dalle 16.30. Nel secondo caso Mediaset dovrà programmare un ‘cuscinetto’ per traghettare il pubblico da Amici a Verissimo.

Candela, che è stato colui che ha lanciato la notizia della fuoriuscita di Raimondo Todaro dal gruppo dei professori del talent, ha aggiornato anche su tale questione. Nelle scorse ore il magazine DiPiù ha sostenuto che Maria De Filippi sarebbe stata impegnata a convincere il coreografo a rimanere. In particolare il settimanale ha scritto che sarebbe stato l’ex volto di Ballando con le Stelle ad andarsene. Motivo? C’entrerebbero delle frizioni avute con la collega Alessandra Celentano. Va detto che questa versione non ha trovato alcuna conferma, ma nemmeno alcuna smentita per il momento. Quindi? Todaro resta o no? “Come Dagoanticipato nella nuova edizione di Amici non ci sarà Raimondo Todaro”, ha ribadito Candela. Dunque il ballerino non farebbe più parte del progetto.

Dovrebbero invece esserci tutti gli altri prof dello scorso anno. Senza dubbio il pubblico ritroverà Alessandra Celentano, Rudy Zerbi, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Qualche dubbio su Anna Pettinelli, anche se sembra che pure lei abbia in tasca la riconferma. Resta quindi da sostituire solamente Todaro. I nomi che circolano per raccogliere la sua eredità sono diversi: da Stefano Oradei a Samanta Togni. In pole position però ci sarebbe Adriano Bettinelli, ex allievo del programma (vi partecipò nel 2009) che Maria già conosce bene.