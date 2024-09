Amici, l’altra verità su Todaro: “Maria lo vuole, lui dice no”. Il motivo

Raimondo Todaro è davvero fuori dal cast dei prof di Amici di Maria De Filippi? La notizia l’ha lanciata Dagospia e non è stata confermata, ma nemmeno smentita da parte del diretto interessato e del talent show. ‘Dago’, però, raramente fa buchi nell’acqua e se ha annunciato l’addio è probabile che le cose stiano davvero così. Sulla vicenda sono poi trapelati nuovi retroscena, diffusi dal magazine Di Più che ha narrato una versione ‘altra’ rispetto a quella che va per la maggiore. Si è ipotizzato che sarebbe stata la De Filippi a optare per un cambio di guardia; il settimanale invece sostiene che sarebbe stato Todaro a decidere di levare le tende e che Maria starebbe provando a convincerlo a tornare sui suoi passi.

Secondo quanto riportato da DiPiù, il motivo del malessere del coreografo sarebbe il rapporto lavorativo non proprio idilliaco con Alessandra Celentano, prof con cui si è ripetutamente scontrato durante gli anni scorsi. I due vedono le cose spesso in modo diametralmente opposto. Da qui una serie di frizioni che avrebbero sfinito Todaro a tal punto che avrebbe preso la scelta di abbandonare il suo ruolo. E sembrerebbe che Maria De Filippi stia tentando di convincerlo a rimanere. “Vuole che resti al suo posto” si legge sul settimanale.

Ammesso e non concesso che tale ricostruzione corrisponda a verità, “Queen Mary” si starebbe guardando attorno per trovare un eventuale sostituto da piazzare come prof di danza. Stefano Oradei, anche lui ex Ballando con le Stelle, si è auto candidato per entrare a far parte del team di Amici. Sempre restando in tema Ballando, anche Samanta Togni, di recente tornata in Italia dopo essersi trasferita a Dubai con il marito (tra l’altro il matrimonio sta vivendo un periodo nero), potrebbe essere una figura adatta.

Sembra però che in pole position ci sarebbe Adriano Bettinelli. Maria già lo conosce essendo stato allievo di Amici nel 2009. Dopo aver concluso la sua esperienza nel talent, ha preso parte a diversi progetti prestigiosi, sia internazionali sia nazionali, curando le coreografie nei brani di artisti come Andrea Bocelli, Claudio Baglioni, Elisa. Ora potrebbe essere il momento giusto per tornare all’ovile. Da prof!