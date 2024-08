Amici, via Cuccarini e Todaro? Parla Lorella: chi è fuori e chi no

Nelle scorse ore sono trapelate un paio di notizie curiose riguardanti il cast dei professori della prossima stagione di Amici di Maria De Filippi. Il talent show più popolare d’Italia riaprirà i battenti il prossimo settembre e verrà trasmesso come al solito su Canale Cinque. Giuseppe Candela, firma di Dagospia, ha rivelato che Raimondo Todaro non farà più l’insegnante nel programma. Il magazine Nuovo Tv ha scritto che anche Lorella Cuccarini potrebbe non far più parte del team di “Queen Mary” perché potrebbe migrare in Rai dopo aver ricevuto una presunta proposta allettante per timonare una prima serata. Cosa c’è di vero? Qualcosa.

L’indiscrezione riguardante il futuro di Todaro pare che corrisponda al reale. D’altra parte Dagospia poche volte fa buchi nell’acqua. Infatti l’ex volto di Ballando con le Stelle non ha smentito la sua assenza nella prossima edizione del talent. Al momento non ha rilasciato dichiarazioni dopo che è trapelata la notizia relativa al suo mancato ingaggio. Discorso del tutto differente per Lorella Cuccarini che a distanza di poche ore dalla fuoriuscita della voce che la vorrebbe lontana da Amici è intervenuta su Instagram, attraverso una Storia eloquente.

La conduttrice, che si è vista descritta come una sorta di “traditrice” nei confronti della collega e amica di Maria De Filippi, ha fatto uno screenshot a un titolo di un portale che ha riportato l’indiscrezione inerente al suo presunto addio ad Amici per approdare in Rai. A non passare inosservata è stata l’emoji della mano che mima il classico gesto traducibile con un “ma che cosa state dicendo?”. Altrimenti detto la Cuccarini ha voluto tempestivamente smentire la voce circolante sul suo futuro professionale: salvo colpi di scena dell’ultimo minuto tornerà ad Amici nel ruolo di insegnante. Dunque, riassumendo, lei ci sarà, a differenza di Todaro che quasi certamente non farà più parte del cast.

D’altra parte Lorella, in svariati frangenti, ha sottolineato di non avere alcuna intenzione di lasciare Amici. Laddove si dovesse consumare un addio, non sarà per sua decisione ma per scelte di terzi. Però, pare proprio che nessuno le voglia dare il benservito.