Amici 24, Daniele di nuovo sospeso: Celentano da applausi

Oggi, lunedì 18 novembre, è iniziata una nuova settimana nella Scuola di Amici. Il daytime è ripartito da quando lasciato in sospeso nella puntata di ieri, domenica 17 novembre, questa volta senza la conduzione di Maria De Filippi. Lorella Cuccarini, infatti, ha presentato la sfida di Luk3, rimandata per mancanza di tempo durante il pomeridiano. Come svelato nelle anticipazioni, Luk3 ha avuto la meglio sul suo sfidante, riconquistando così la maglia. Successivamente, la Celentano ha di nuovo interrogato Chiara e Daniele. Va ricordato che i due allievi non erano presenti in puntata perché la Celentano gli aveva tolto la maglia. Il motivo? Durante l’interrogazione precedente, non solo si erano presentati impreparati, ma avevano anche reagito alla “figuraccia” ridendo con gli altri compagni.

Dopo aver riammesso Alessia nella Scuola, la Celentano ha dato un’altra possibilità anche agli altri due allievi. Chiara è riuscita a rispondere bene a tutte le domande, riprendendosi la maglia. Daniele, invece, ha tentennato su quasi tutto, finendo per essere di nuovo sospeso. Alla fine dell’interrogazione, il ballerino è tornato in Casetta ed è scoppiato a piangere, sfogando tutta la frustrazione. A quel punto, la Celentano ha deciso di parlargli in privato per capire cosa fosse successo.

“Io c’ho messo tanto impegno e c’ho messo tanto tempo nel cercare di studiare. Qualcosa ho appreso ma altro purtroppo non mi entra nella testa”, ha spiegato Daniele commosso. Dunque, il ballerino, pur avendo studiato, sembra non riuscire a assimilare i concetti. A questo punto, la Celentano, conosciuta per la sua schiettezza e talvolta per la sua durezza, ha avuto una reazione esemplare e da vera insegnante.

Pur spiegandogli che, per il momento, non poteva restituirgli la maglia, gli ha consigliato di cambiare metodo di studio, incoraggiandolo e assicurandogli che, con il giusto impegno, sarebbe stato riammesso nella Scuola già dalla prossima interrogazione. Una veste inedita quella mostrata oggi dalla Celentano, facendo vedere quanto tenga davvero ai suoi ragazzi.

Successivamente, nel daytime è stata mostrata la crisi di Vybes dopo essere finito in sfida, le emozioni di Antonio per il suo ingresso ad Amici e l’incontro tra Francesca e Deborah Lettieri, che si è offerta per prendere il posto di Emanuel Lo come sua insegnante.