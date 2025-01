Amici 24, censurata maglia LGBT? Forte polemica, cos’è successo

Amici di Maria De Filippi nel mirino. Cos’è successo? Gli spettatori del talent show non si lasciano sfuggire nulla, e nel daytime andato in onda ieri, lunedì 20 gennaio, hanno notato qualcosa di strano. Durante la puntata, è stato mostrato il riassunto di un episodio precedente, dove appare la ballerina Chiara Bacci seduta in sala con una maglietta nera parzialmente offuscata.

Fino a qui, nulla di strano. Capita spesso che i programmi oscurino loghi o scritte per ragioni di copyright o altro. Tuttavia, una fan particolarmente scrupolosa ha deciso di rivedere il daytime originale, trasmesso giorni prima, e ha notato una differenza importante. Nella puntata in questione, infatti, la maglia di Chiara non era censurata, e si poteva chiaramente leggere la scritta: “Gay all day“, che significa letteralmente “Gay tutto il giorno”, ma può essere interpretata in modo meno letterale come un’espressione celebrativa della propria identità, a significare “sempre e orgogliosamente gay”.

Amici 24 nel mirino: le forti accuse di censura

La foto della maglietta originale ha fatto rapidamente il giro del web, scatenando un’ondata di polemiche. Questa volta, infatti, non si trattava di un semplice logo pubblicitario, ma di quella che molti ritengono una presunta censura, il cui motivo resta ancora sconosciuto. Sui social si è generata una bufera, con molti spettatori che accusano il programma di omofobia.

Dall’altro lato, c’è chi invita a non trarre conclusioni affrettate, ipotizzando che si possa trattare comunque di un marchio di moda o di pubblicità occulta. Tuttavia, alcuni utenti affermano di aver cercato online per verificare se fosse riconducibile a un brand, senza però trovare alcun riscontro. Di conseguenza, molti spettatori stanno chiedendo a gran voce una spiegazione da parte della trasmissione, per fare chiarezza su questa vicenda.

Resta comunque piuttosto strano che Amici, un programma da sempre aperto e inclusivo sotto molti punti di vista, possa aver censurato una scritta del genere. Al momento, sia la produzione che Maria De Filippi hanno scelto di rimanere in silenzio. Tuttavia, se le critiche dovessero continuare a crescere, è probabile che saranno costretti a intervenire per spiegare una volta per tutte cosa sia realmente accaduto.