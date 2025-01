Amici 24, Alessia strigliata dalla Celentano: “Viziata”. Trigno salvo

Dopo la puntata di Amici andata in onda domenica 19 gennaio, Alessia ha avuto un crollo emotivo. Il motivo? La ballerina latinoamericana è arrivata penultima nella classifica stilata dalla giudice esterna Rebecca Bianchi, che l’ha criticata definendola un po’ esagerata. Al che, Alessia si è sfogata con Antonia, lamentandosi anche della stessa Scuola. Nel daytime trasmesso oggi, lunedì 20 gennaio, la ballerina è persino scoppiata a piangere, scatenando una forte reazione da parte di Alessandra Celentano.

“Mi porta avanti solo il fatto che io sono sicura di me stessa. Mi rode il c*lo anche a me e vorrei salire in classifica. Non settimane sempre in basso. M’impegno come s’impegnano gli altri”, ha detto Alessia in una pausa pubblicitaria. “Ma tu hai vinto due mondiali, sei bravissima, e ti preoccupi di questa classifica?”, ha risposto Antonia cercando di consolarla. “E allora sono semplicemente nel posto sbagliato. Devo continuare a fare quello che facevo prima”, ha ribattuto Alessia.

Dopodiché, si è sfogata anche con Luk3, per poi lasciarsi andare ad un pianto disperato insieme alle sue amiche. A quel punto, è stata convocata in sala danza dalla Celentano, che le ha fatto un duro rimprovero: “Ma cosa piangi Alessia? Ti ho scelta perché mi piaci tanto. Secondo te io non capisco niente e ti tengo qua in un posto sbagliato? Capisco che tu hai vinto due mondiali, che probabilmente sei anche un po’ viziata, però tu qui gareggi con ragazzi che fanno stili diversi e vengono giudici da stili diversi”.

“Ma ti pare il caso di fare una scenata del genere perché sei bassa in classifica? Ma dove? Basta lamentarsi, dovete essere contenti di essere in questo posto”, ha poi aggiunto la Celentano, sottolineando come, nelle numerose classifiche stilate finora durante il pomeridiano, lei sia quasi sempre riuscita a piazzarsi tra i primi posti. Dopo che la professoressa è uscita, Alessia ha provato a trattenere le lacrime, per poi sfogarsi con i suoi compagni, che le hanno suggerito di vedere questa situazione come uno “scossone” per continuare il percorso più forte di prima.

La maestra Celentano ha convocato Alessia nella scuola e dopo aver visto insieme la sua reazione alla classifica della gara di ballo… #Amici24 pic.twitter.com/Htr8UF9w38 — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 20, 2025

Amici 24, Trigno riprende la maglia: la promessa alla Pettinelli

A causa della sua reazione considerata troppo “aggressiva” al provvedimento disciplinare della produzione, Trigno non ha potuto partecipare alla puntata del pomeridiano di Amici andata in onda domenica 19 gennaio. La professoressa Anna Pettinelli aveva infatti deciso di sospendergli la maglia, rimandando il giudizio finale a dopo la registrazione. Nel daytime di oggi, lunedì 20 gennaio, la Pettinelli ha comunicato a Trigno la sua decisione, riammettendolo ufficialmente nella Scuola.

Durante il confronto, Trigno ha ammesso di avere difficoltà nel gestire la rabbia, ma ha promesso di impegnarsi per cambiare e mantenere il suo posto ad Amici. “Facciamo un patto: tu non tradisci te stesso e non tradisci me, e io ti ridò la maglia. Parola di uomo?”, ha detto la Pettinelli. “Di ragazzo che vuole essere uomo, sì”, è stata la risposta di Trigno, prima di abbracciare la sua professoressa e riprendersi la maglia.