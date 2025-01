Amici 24, Celentano e Zerbi in Casetta: raffica di liti tra gli allievi

Il daytime di Amici di lunedì 27 gennaio è ripartito dal punto in cui si era interrotta la puntata del pomeridiano. La striscia quotidiana si è aperta con le sfide di Dandy e Deddè, entrambe vinte dai due allievi. Tornati in Casetta, poi, gli allievi hanno iniziato a discutere a causa del provvedimento disciplinare sulle pulizie imposto da Alessandra Celentano.

La Maestra, infatti, ha effettuato un’altra ispezione per verificare lo stato della casa e, non avendo ricevuto alcuna confessione dai responsabili del disordine, ha deciso di punire i suoi allievi e altri ragazzi coinvolti. Il provvedimento ha suscitato molte polemiche, poiché include anche alcuni tra i più ordinati, come Alessia e Daniele, costringendoli a pulire le stanze degli altri. Dopo la puntata, mentre i ragazzi erano intenti a mangiare, la Celentano e Rudy Zerbi hanno fatto un’improvvisa irruzione in Casetta per affrontare gli allievi.

“ma io non mi matto mai ad alzare mutanda di un’altra persona che non sia la mia” è sempre daniele DIVA DORIA 💅 #amici24 pic.twitter.com/U4jOaoT6TU — chiara💭 disease 🖤 (@chiastra_) January 27, 2025

Amici 24, scintille tra gli allievi: tutti contro tutti

I due professori li hanno accusati di non avere il coraggio di assumersi le proprie responsabilità e hanno ribadito i provvedimenti già decisi durante la puntata. Tra gli ‘imputati’, Alessia, Nicolò e Daniele dovranno occuparsi delle pulizie di tutta la casa, inclusi gli spazi degli altri. Una punizione decisamente poco ragionevole, considerando che tutti i concorrenti hanno ribadito più volte come Alessia abbia sempre pulito per sé stessa e per gli altri. Da lì, in Casetta è scoppiato il caos.

Dopo il provvedimento per le pulizie i prof Zerbi e Celentano tornano in casetta e… #Amici24 pic.twitter.com/On0guhSFUw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) January 27, 2025

“Vybes, tu l’avresti dovuta alzare la mano, perché come me e come altri non fai un ca**o neanche tu. Quindi alzala la mano”, ha subito detto Deddè, puntando il dito contro il rapper. A quel punto, è intervenuta Chiara che, invece, ha accusato Antonia: “Non è solo Vybes, perché Antonia, con tutto l’amore del mondo, fai un casino allucinante e non dici mai niente. Ci sono vestiti tuoi ovunque”. Tra l’altro, già la scorsa volta, proprio Vybes e Antonia erano stati indicati come i più disordinati della classe.

Subito dopo, è scoppiata un’altra lite tra Mollenbeck e Dandy, che condividono la stessa stanza. Mollenbeck, anche lui tra coloro che hanno ricevuto un provvedimento, ha accusato il ballerino di lasciare vestiti sparsi in giro. Dandy, da sempre considerato uno dei più ordinati, ha quindi perso le staffe: “Non mi dire che è roba mia, non me lo devi dire, non ti devi proprio permettere. Io metto sempre a posto, mi fai girare i cog*ioni”.

Durante l’ispezione, la Celentano ha trovato la stanza gialla, occupata da Trigno e Vybes, sorprendentemente pulita rispetto alle altre volte. Ma, una volta tornati in Casetta, Chiara ha scoperto il trucco, ‘sgamando’ i ragazzi e trovando un cassetto pieno di bottigliette d’acqua vuote. “Questa è la finzione di questa camera. Mi prendi per il c*lo. Poi dicono che puliscono. E si arrabbiano pure”, ha esclamato la ballerina. “Pietro, sei ridicolo. E poi ce la prendiamo nel c*lo noi?”, ha infine aggiunto Nicolò contro Trigno, ribadendo quanto la punizione della Maestra sia stata ingiusta.