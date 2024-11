Amici 24, caos tra i cantanti: Luk3 in lacrime, interviene Maria

La produzione ha deciso, ancora una volta, di chiedere agli allievi di giudicarsi tra di loro e, prevedibilmente, è scoppiato il caos. I daytime di Amici sembrano ormai incentrati quasi esclusivamente su classifiche: a volte stilate dai professori, altre volte da giudici esterni, e altre ancora dagli stessi allievi. Dopo la prova “Coreografo per un giorno” di Alessio, in cui il ballerino è stato chiamato a valutare i suoi compagni, questa volta è stato il turno dei cantanti, che si sono trovati a doversi votare a vicenda.

Tra l’altro, non è la prima volta che accade: poche settimane fa, Rudy Zerbi si era scagliato contro Diego Lazzari per non aver avuto il “coraggio” di esprimere giudizi sugli altri concorrenti, come se questo fosse un requisito indispensabile per rimanere in una Scuola di canto e ballo.

Ogni cantante si è esibito davanti ai compagni, i quali hanno dovuto esprimere una nota positiva e una negativo sul brano. Il più apprezzato è stato TriGNO, il quale ha commentato ironicamente: “Non mi ascolta nessuno fuori, quindi mi devo ascoltare io”. Luk3, invece, è stato criticato per una scrittura giudicata troppo semplice e infantile, mentre Nicolò è stato accusato di non avere ancora una chiara identità artistica. La classifica finale ha visto TriGNO al primo posto, seguito da Senza Cri, Ilan, Chiamamifaro, Vybes, Diego, Luk3 e, ultimo, Nicolò.

Questa è la classifica della gara singoli giudicata dai cantanti! #Amici24 pic.twitter.com/XeMAE64iVW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 20, 2024

Luk3 in lacrime: cos’è successo e le parole di Maria De Filippi

In attesa del verdetto finale, Diego ha avuto qualcosa da ridire ai suoi compagni, sottolineando come alcuni di loro non fossero stati del tutto coerenti tra i commenti espressi e i voti assegnati. Tuttavia, la reazione più intensa è stata quella di Luk3, che, deluso dalla mancanza di stima da parte dei colleghi, si è chiuso in bagno a piangere. In un primo momento, è stato consolato da Diego, ma quando il suo pianto disperato è continuato, Maria De Filippi è intervenuta direttamente in collegamento per cercare di rassicurarlo.

Il cantante 17enne ha spiegato che sì, alcune incoerenze dei suoi compagni gli hanno dato fastidio, ma la cosa che lo preoccupa di più è non riuscire a far capire la sua profondità come artista. Sto facendo una cosa importante e non voglio che, uscito da qua, rimanga solo un ragazzino che fa canzoncine. Perché faccio anche altro”, ha detto tra le lacrime Luk3. Al che, è arrivata la risposta di Maria:

Questo è stato l’ennesimo pensiero da adulto, che tanti ragazzi che sono passati di qua, con un’età diversa, non hanno mai avuto. Io ti auguro di vivere di questo e il fatto che tu abbia anche consapevolezza che possa non succedere ti fa onore, ma non ti deve bloccare, perché è giusto che alla tua età scriva da ragazzo della tua età.

A tal proposito, la conduttrice ha fatto il nome di artisti come Jovanotti e Cesare Cremonini, i quali hanno raggiunto il successo da giovanissimi con hit leggere, per poi iniziare a scrivere testi più profondo una volta cresciuti.

A questo punto, Luk3 ha chiarito di non aver intenzione di rinnegare il suo inedito, “Parigi in motorino”, ma di avere voglia di “spingere” ancora di più nei suoi inediti. Per questo, la De Filippi l’ha salutato, mandandolo direttamente in studio a sfogare la sua frustrazione, trasformandola in nuova musica.