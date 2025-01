Amici 24, cantanti a dura prova: TrigNo crolla. Celentano stupisce

Il Daytime di Amici 24, in onda il 16 gennaio 2025, inizia con i cantanti che vengono convocati in studio. Qui gli allievi trovano una scrivania e iniziano seriamente a preoccuparsi, in quanto comprendono che si tratta di una interrogazione. Si presentano Rudy Zerbi e il maestro Sciabbarrasi per la verifica di teoria musicale. Il primo a sedersi di fronte ai due insegnanti è Luk3. Tocca poi a TrigNo, seguito da Deddè, Mollenbeck, Antonia, Chiamamifaro, Jacopo Sol, Vybes e Niccolò.

Come ci si poteva aspettare dalle loro facce, le interrogazioni non sono andate nel migliore dei modi. Questo non vale per tutti, però. Infatti, Chiamamifaro, Jacopo Sol e Nicolò se la sono cavata bene. Anche Vybes, inaspettatamente, riesce a cavarsela, tanto che fuori dallo studio, parlando con i suoi compagni, si dichiara fiero di se stesso. Mollenbeck e Luk3 hanno modo di dimostrare che hanno studiato, sebbene con qualche errore durante questa interrogazione.

Ecco che alla fine Zerbi e Sciabbarrasi nello studio di Amici rivelano la classifica finale:

Chiamamifaro Nicolò Jacopo Sol Mollenbeck Luk3 Deddè Vybes Antonia TrigNo

Chiaramente TrigNo, che nei giorni scorsi ha avuto una dura reazione per l’eliminazione del suo amico Ilan, appare sconfortato. Subito dopo, si sfoga e fa presente che sembra tutto andare male in questo suo percorso, ultimamente. C’è da dire che il cantante, fuori, ha il sostegno del pubblico. Infatti tra i nuovi singoli degli allievi, quello suo, intitolato Maledetta Milano, su Spotify risulta il più ascoltato.

Il Daytime va avanti con un compito per Dandy, ricevuto da Alessandra Celentano. La storica professoressa dichiara di stimarlo come persona, ma vuole vedere di più da lui dal punto di vista delle esibizioni. Alla fine, Dandy è stupito dal messaggio ricevuto dall’insegnante di ballo, la quale non nasconde la sua stima nei suoi confronti come ragazzo. Gli altri suoi compagni gli fanno notare che, effettivamente, la Celentano non è stata dura con lui, anzi.

La coreografia, inoltre, non è assai complicata per il ballerino. Quest’ultimo, però, durante le prove si mostra scoraggiato e ne parla con la sua insegnante Deborah Lettieri.