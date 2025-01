Amici, eliminazione di Ilan sconvolge: “trio si scioglie”, furia sul web

Il Daytime di Amici di oggi inizia con Ilan, il quale è stato eliminato dalla scuola di Maria De Filippi. L’allievo crede di doversi recare a lezione, ma in realtà c’è Anna Pettinelli ad attenderlo. La professoressa ha deciso di inserire nella sua squadra il figlio di Gabriele Muccino, quando l’ha visto a un passo fuori dalla scuola. Rudy Zerbi, l’insegnante che ha deciso di farlo entrare in gioco, l’aveva scaricato. Ora anche Pettinelli ha deciso di fare lo stesso.

Ilan deve così lasciare il talent show di Canale 5. “Ho scelto di dirtelo in questo luogo un po’ più intimo e non in puntata”, così Pettinelli cerca oggi di dire il tutto con dolcezza. Anna crede che l’allievo non sia andato avanti con il suo percorso, soprattutto dopo quanto accaduto nella puntata andata in onda domenica scorsa, durante la quale Dardust ha chiaramente espresso il suo pensiero non poi così positivo.

Si sentiva nell’aria che il percorso di Ilan ad Amici fosse finito in questi giorni. Ed ecco che con il Daytime di oggi arriva la conferma. Tornato in Casetta, il giovane cantante non può fare altro che dire ai suoi coinquilini che deve lasciare la Casetta e così anche chiudere l’intero percorso. Inizialmente, Ilan ne parla con TrigNo e Vybes, i suoi due amici. “Devo dirvi una cosa che non prenderete sul serio. Io vado via”, dichiara il figlio del noto regista italiano.

Ilan fa sapere ai due amici che Pettinelli non lo porterebbe al Serale e che, dunque, è fuori dai giochi. Neppure lui riesce subito a realizzare ciò che sta accadendo. Piangendo, il cantante ammette di non voler trascorrere gli ultimi momenti con loro in Casetta parlando di ciò che Anna gli ha detto. Vybes ammette di non riuscire a piangere, in quanto non riesce a realizzare che da ora in poi in Casetta non ci sarà più.

Alla fine, TrigNo resta solo fuori e si dispera, consolato da Chiara, mentre Ilan piange nella sua stanza. Dopo di che, quest’ultimo svela anche agli altri allievi che sta andando via. Un finale, questo, che probabilmente in pochi avrebbero ipotizzato all’inizio del suo percorso nel talent show. Infatti, Ilan rappresentava uno degli allievi con maggiori possibilità di andare avanti, anche grazie al sostegno ricevuto subito dal pubblico.

Ma improvvisamente ecco che proprio lui si ritrova inizialmente abbandonato da Zerbi e poi anche da chi l’aveva salvato, ovvero Pettinelli. Un po’ tutti in Casetta sono provati da questo epilogo triste. Se ne va sicuramente un pezzo importante di questa edizione e il pubblico non trattiene le lacrime vedendo “il trio che si scioglie”. I telespettatori non stanno reagendo bene, anzi. Infatti, sono tanti coloro che accusano la Pettinelli di aver agito in modo subdolo e poco carino con il sogno di un ragazzo.

Una scena inaspettata per Ilan, il quale scioccato non riesce neppure a dire ad alta voce di essere stato eliminato. La modalità non è stata delle migliori, questo è poco ma sicuro. Ilan credeva di andare a lezione, invece si è ritrovato di fronte alla Pettinelli, che gli ha dato la triste notizia.