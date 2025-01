Amici 24, Alessia “sexy” con Sebastian: Vybes teme Zerbi, perché

Alessia Pecchia di nuovo in crisi ad Amici 24. Dopo la puntata di domenica, 19 gennaio, la ballerina di latino americano è scoppiata in un pianto disperato dopo essere arrivata di nuovo tra gli ultimi posti in classifica. Vedendola in lacrime, Alessandra Celentano l’ha rimproverata, accusandola di essere troppo viziata e di dover essere grata e felice del percorso che sta facendo. Questa volta, invece, a metterla in difficoltà è stata una nuova coreografia che le è stata assegnata, in cui deve ballare un passo a due sensuale con Sebastian Melo Taveira.

Entrata in sala, Alessia si è trovata di fronte Sebastian e, dopo aver visto il pezzo eseguito prima da Isobel Kinnear, si è subito sentita a disagio. L’allieva ha quindi iniziato a provare la coreografia, cimentandosi in passi sensuali con i tacchi e movimenti molto ravvicinati al professionista. Durante le prove insieme a Sebastian, Isobel e Umberto Gaudino, Alessia ha cercato di sdrammatizzare, mostrando il suo imbarazzo ma affrontando comunque ogni indicazione ricevuta. Tuttavia, una volta rimasta sola, non è riuscita a trattenere tutto il suo sconforto.

Poco dopo, si è sfogata con Chiara, arrivando anche a commuoversi: “Mi viene da piangere. Non posso neanche piangere, che poi la Maestra si arrabbia. Lo so che ce la posso fare, però è proprio spintissimo. Mi fa strano, Sebastian non lo conosco molto, lo frequento di meno, c’è anche più imbarazzo. Quindi è una prova per me, non ci sono passi di latino. Devo metabolizzare”.

Vybes ultimo nella classifica degli streaming: il timore della reazione di Zerbi

Nel daytime di mercoledì, 22 gennaio, ai cantanti è stata mostrata la classifica con il numero degli streaming su Spotify dei loro nuovi inediti. Al primo posto si è classificato Trigno con Maledetta Milano, mentre il brano di Vybes, Non mi passa, è arrivato ultimo con solo 73.343 stream. Nella puntata di oggi, giovedì 23 gennaio, Vybes si è sfogato con i suoi compagni, essendo rimasto giustamente deluso dei risultati ottenuti.

Il rapper teme soprattutto la reazione che potrebbe avere il suo professore, Rudy Zerbi, dopo aver visto i risultati della classifica. Zerbi, infatti, ha sempre dato grande peso agli streaming, spesso più che a ogni altra qualità dei suoi allievi. Di conseguenze, ha paura di poter essere eliminato. “Oltre che piangere due ore, che posso fare? Però ho paura che questa possa essere una carta che mi possa giocare tanto a sfavore. Rudy guarda molto le classifiche”, ha spiegato.