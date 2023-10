Amici 23 Zerbi vs Pettinelli. Emanuel e Celentano smontano Todaro

Il daytime del 9 ottobre di Amici 23 mostra il seguito della registrazione andata in onda domenica 8 ottobre. Capita spesso che non si faccia in tempo a mandare in onda un’intera registrazione e che il lunedì sia dedicato alla parte finale, senza spettatori presenti in studio. Dunque, quanto accade è inedito e vede alla conduzione Lorella Cuccarini, anziché Maria De Filippi. Il pubblico ha così modo di scoprire i compiti assegnati a Holy Francisco, Elia e Simone, che portano i professori a discutere animatamente.

Si parte di Holy Francisco, che nei giorni scorsi ha ricevuto due compiti da Rudy Zerbi, il quale gli ha assegnato le canzoni Sere Nere e Il regalo più grande di Tiziano Ferro. Anna Pettinelli non ha accettato nessuno dei due, ma ha lei stessa dato un compito al suo allievo: cantare Perdono, brano sempre di Ferro. E arriva così la possibilità di assistere a questo compito. La maggior parte del pubblico si schiera dalla parte di Rudy Zerbi, ritenendo che le sue barre non siano il massimo e questo vale per l’intera esibizione.

Infatti, lo storico professore di Amici 23 gli dà un bel 2. Dopo di che, spiega nel dettaglio:

“Perdono deve chiederlo lei a te, questa canzone non sei in grado di cantarla. Anna hai rifiutato canzone che non avrebbe potuto fare peggio di questa. Inconsapevolmente pensi che il ritmo lo aiuti e invece lo mette in difficoltà”

Pettinelli non si ferma e fa i complimenti al suo allievo, scagliandosi contro il collega: “Tu sei veramente una carogna”. Holy Francisco non è d’accordo con Rudy, anzi crede di aver fatto una bella esibizione, sebbene sia consapevole di dover migliorare, e ringrazia la sua professoressa. Intanto, sui social molti telespettatori credono che sia Holy che Pettinelli dovrebbero chiedere scusa a Tiziano Ferro per il risultato.

Amici 23, Celentano ed Emanuel contro Raimondo Todaro

Tocca ai ballerini ora esibirsi con i loro compiti, ovvero a Elia e Simone. Il primo genera uno scontro in studio, che vede schierarsi da una parte Alessandra Celentano ed Emanuel Lo contro Raimondo Todaro. Quest’ultimo ha assegnato a Elia un compito che non ha nulla a che fare con ciò in cui è preparato e, dunque, a detta degli altri due professori era già consapevole del risultato che avrebbe ottenuto.

Dopo l’esibizione, Raimondo spiega di aver apprezzato l’impegno di Elia, ma di non potergli dare la sufficienza. A questo punto, interviene Emanuel in difesa del suo allievo: “Questa coreografia è estremamente tecnica. Io sono contento per come l’hai fatta”. C’è qualche battibecco tra loro e Cuccarini dà la parola alla Celentano, che vuole intervenire sulla questione.

“Per uno che non ha mai studiato questo, ha fatto… Certo non bene, ma ha fatto”, afferma la professoressa, attaccando Todaro. “Immaginavo sarebbe andata così, ma non sono un veggente”, continua Raimondo per difendersi dalle accuse. “Grazie del compito, ma in alcuni punti mi è sembrata una presa in giro”, tuona ancora Emanuel. Alla fine Todaro si dice convinto del fatto che Elia non avrà vita lunga nella scuola.

Non va meglio a Simone, il quale nei giorni scorsi si è lasciato andare a vari sfoghi. Purtroppo il suo compito viene giudicato male da Alessandra, che gli dà 1 come voto. Emanuel non può difenderlo più di tanto e in studio si dice speranzoso di vederlo migliorare.

Asse Celentano – Emanuel Lo mi piace #amici23 — T Swizzle???? (1989 era) (@fearlesslyst) October 9, 2023

#Amici23 posso dire che questa cosa di deridere Raimondo Todaro ha stufato!. Preferisco la maestra Celentano che argomenta durante le discussioni. Ma questo atteggiamento di Emanuel, boh lo trovo un po' da bimbi. — Girasole????♥️ (@Costanzarossa91) October 6, 2023