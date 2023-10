Amici 23, Zerbi incalza Holy: “Dopo questa, vai anche The Voice?”

Il daytime di Amici di oggi, martedì 17 ottobre, è stato interamente incentrato su Holy Francisco. Nel corso della puntata, c’è stato un forte confronto tra l’allievo e Rudy Zerbi, con la presenza anche della sua prof Anna Pettinelli e degli altri cantanti della scuola. Sin dall’inizio del programma, lo speaker di Radio Deejay ha espresso il suo disappunto verso Holy Francisco e, la sua esibizione nella puntata di domenica 15 ottobre, non ha fatto che aggravare il suo giudizio. Il cantante, infatti, è finito ultimo nella classifica di Emma Marrone e, settimana dopo settimana, il suo andamento nella Scuola sembrerebbe sempre peggiorare.

Per questo, Zerbi ha deciso di convocare l’alunno e la sua prof, per parlare chiaramente del suo percorso. Durante il pomeridiano, Rudy ha mandato in onda alcuni video che ripercorrono la carriera dell’artista. Il professore ha comparato il suo provino a X-Factor dell’anno scorso, quando andò virale con la sua canzone “Martina sei una str***a”, cantata davanti agli entusiasti giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi, fino alla sua entrata ad Amici, quando, un anno dopo, il suo pezzo “Tananai” è diventato di nuovo popolare sui diversi social grazie ad un divertente gioco di parole. Inoltre, l’ex discografico ha anche mostrato diverse esibizioni di Francesco in queste settimane.

Tutto questo, per mostrare il suo punto di vista, ovvero che il cantante fa tanto spettacolo, ma senza avere sostanza:

Vedi, qua ridiamo anche noi, perché sentire uno che canta una canzoncina divertente, con una parola che conosciamo tutti, può essere divertente. Ridiamo, scherziamo, ma è una cosa scatenata da quella roba lì. Che risultati hai raggiunto fino a ora? Nessuno mi pare.

A questo punto, Zerbi ha mandato in onda un fuorionda registrato durante l’ultima puntata di Amici, in cui Holy Francisco, dopo aver sentito il pubblico cantare il ritornello del suo singolo, ha commentato: “Questa è l’unica classifica, bro“. Un’uscita che non è piaciuta affatto a Zerbi, trovandolo arrogante e altezzoso. L’allievo ha subito provato a giustificarsi, dicendo che si trattava solamente di un momento leggero e di goliardia. Ma, ecco che Rudy lo ha bloccato subito, mettendolo con le spalle al muro anche sul suo futuro:

La canzone Martina è una st**** è goliardia, è la canzone con il ritornello è goliardia, anche questo è goliardia. Tutto giustificatissimo, il pubblico si diverte a cantare una canzone con una parola che fa scaturire una risata. Ma la domanda è se anche con questa non succede nulla, cosa fai? Vai a The Voice a cantare Rudy è pelato? Vado al punto. Quando hai cantato il tuo inedito davanti a Zeff, che è un produttore importante, lui si è divertito, ma poi preferisce produrre una canzone dal contenuto più sostanzioso, una sostanza. Ti devi mettere in testa che se non aggiungi al divertimento golairdico anche della sostanza, allora, il rischio è che tu finisca sempre come fino a oggi.

A questo punto, Zerbi ha deciso di affidare un ennesimo compito all’allievo per cercare di dimostrare di avere questa famigerata sostanza, oltre allo spirito goliardico ed eccentrico che hanno tutti visto, assegnandogli il brano “Wake me up when september ends” dei Green Day.