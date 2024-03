Amici 23, verso il serale: svelati i nomi dei giudici. L’indiscrezione

Ormai siamo agli sgoccioli: la fase pomeridiana del celebre talent show di Maria De Filippi sta arrivando alla sua naturale conclusione e manca sempre meno alla prima puntata del Serale, che andrà in onda sabato 23 marzo. Nelle ultime settimane sono stati tanti i rumors che si sono rincorsi circa i nomi dei possibili giurati, ma nessuna conferma era ancora arrivata. Ora però, sembra proprio che la risposta all’annosa domanda sia arrivata. Stando a un’indiscrezione pubblicata poco fa dal portale DavideMaggio.it i nomi dei giurati sono stati svelati. Ecco cosa sappiamo al momento.

La giuria del Serale di Amici 23

Come si suol dire in questi casi “squadra che vince non si cambia”. Un mantra che Maria De Filippi e la produzione del famoso talent sembrano aver seguito alla lettera. Infatti, stando all’anticipazione divulgata da DavideMaggio.it, sembra proprio che la giuria di questa edizione del serale di Amici sarà del tutto identica a quella dello scorso anno.

A giudicare gli allievi e aspiranti cantanti/ballerini troveremo infatti il paroliere Cristiano Malgioglio, il cantante Michele Bravi e l’ex vincitore di Amici nonché ballerino professionista Giuseppe Giofrè. Insomma, il rumor che vedeva l’approdo di Anbeta Toromani come giurata nel talent sembra essere definitivamente sfumato. In effetti la scorsa edizione del programma era stato un vero e proprio successo quindi non ci sarebbe stato alcun motivo di cambiare il cast, anche se qualcuno sperava in una ventata di novità.

Il primo a confermare la sua presenza al serale di Amici era stato proprio Cristiano Malgioglio che, nelle ultime settimane, ha più volte fatto intendere di essere stato riconfermato. Il cantautore, in occasione di un’ospitata a Che Tempo Che Fa, aveva già accennato al fatto di essere in procinto di tornare come giurato ad Amici parlando della vittoria di Angelina Mango a Sanremo. In quell’occasione Malgioglio si era detto felice per il trionfo dell’ex allieva di Maria De Filippi e speranzoso per i futuri talenti ai quali si augurava di portare fortuna.

Ma non è tutto perché ad alimentare il gossip circa il ritorno di Malgioglio sulle poltrone rosse del talent era arrivato anche un commento da parte dello stesso paroliere sotto a un post pubblicato dalla pagina Instagram ufficiale di Amici, relativo all’allieva Sarah Toscano. “Sara è particolare. Molto interessante. Ci si vede presto. Abbraccio a tutti”, aveva scritto Malgioglio.