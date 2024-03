Amici 23, tra i giudici una storica ex allieva: di chi si tratta (rumor)

Una storica ex ballerina di Amici potrebbe far parte della giuria del Serale. Ma, si proceda con ordine. Ieri, martedì 5 marzo, è stata registrata l’ultima puntata del pomeridiano di Amici prima dell’inizio del Serale. Nella registrazione, Ayle, Sarah, Kumo e Giovanni hanno finalmente ottenuto le ultime maglie d’oro, entrando così nel gruppo dei 15 allievi che hanno avuto accesso alla parte finale del talent show. Kia e Nahaze, invece, sono stati ufficialmente eliminate.

Tuttavia, le loro rispettive professoresse hanno offerto alle due ragazze di tornare nella Scuola il prossimo settembre. Non solo, Maria De Filippi ha anche presentato il direttore artistico del Serale, ovvero Stéphane Jarny, il quale ha già ricoperto questo ruolo nelle ultime edizioni. Anche quest’anno, poi, ci saranno tre squadre: Rudy Zerbi – Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini – Emanuel Lo, Anna Pettinelli – Raimondo Todaro.

Per ora, la De Filippi non ha ancora svelato ulteriori dettagli riguardo lo show che inizierà il prossimo sabato, 23 marzo. Difatti, non è ancora chiaro chi saranno i tre giudici che avranno il ruolo di decidere le sorti dei cantanti e ballerini di Amici. Di recente, Cristiano Malgioglio ha rivelato di aver accettato la proposta di tornare a far parte della giuria del programma. Inoltre, su Instagram, ha commentato l’esibizione di uno degli allievi e ha aggiunto un “Ci vediamo presto”. Ricordiamo che Malgioglio è stato uno dei giudici della scorsa edizione del talent show, insieme a Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Tuttavia, al momento, da parte della produzione non è ancora arrivata nessuna conferma sul ritorno di Cristiano o sui suoi colleghi.

Ebbene, poco fa è giunta una notizia bomba riguardo una possibile giudice del Serale. Amedeo Venza ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui ha rivelato che in giuria potrebbe sbarcare Anbeta Toromani, ex allieva della seconda edizione di Amici, nonché ballerina professionista della trasmissione per diversi anni. Nell’ultimo periodo, Anbeta è tornata più volte in studio in qualità di giudice esterno delle gare di ballo svolte nelle puntate del pomeridiano.

Adesso, pare che Maria De Filippi stia valutando di promuovere la ballerina a un ruolo permanente nel talent, offrendole di essere una dei giudici. Ovviamente, bisogna specificare che si tratta solamente d’indiscrezioni senza nessuna conferma ufficiale. Bisognerà attendere per scoprire se ritroveremo Anbeta nella trasmissione che ha lanciato la sua carriera tanti anni fa.