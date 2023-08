Amici 23, un allievo sarebbe già confermato: la promessa di Zerbi

Grande attesa per i ritorni dei programmi di Maria De Filippi nei pomeriggi di Canale 5. Oltre Uomini e Donne, tornerà in onda Amici a settembre. Il talent show riprenderà la sua corsa con la 23esima edizione, che avrà ovviamente dei nuovi allievi. Chi siederà quest’anno dietro ai banchi della Scuola più famosa d’Italia? Un nome sembrerebbe già essere confermato, ovvero quello di Mezcal. Chi ha seguito la passata edizione del programma, di sicuro ricorderà il brevissimo percorso del giovane cantante. In queste ore, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha fatto presente che proprio lui “sarà il primo concorrente ufficiale” della nuova edizione.

Diego Taralletto De Falco, questo il suo vero nome, è entrato a far parte del talent show quando ormai i percorsi degli altri allievi erano avviati da tempo. Per il 18enne non c’è stato il tempo necessario per prepararsi a dovere per il Serale. Infatti, a pochi giorni dall’inizio dell’ultima fase del talent show, Rudy Zerbi ha deciso di non portare con sé Mezcal. Quest’ultimo è stato così eliminato dalla squadra del noto professore di canto.

Zerbi ha deciso di fare questa eliminazione con grande dispiacere, in quanto proprio lui aveva dato modo al cantante di entrare a far parte della sua squadra. Nel corso della puntata andata in onda domenica 5 marzo, Mezcal è stato eliminato insieme a Paky. A differenza del ballerino, il cantante 18enne ha ricevuto una bella proposta.

Ebbene, Rudy gli ha anticipato che avrà la possibilità di partecipare alla 23esima edizione di Amici di Maria De Filippi. Pertanto, il suo percorso non si è concluso definitivamente a marzo, ma dovrebbe continuare da settembre. In quella occasione, Zerbi ha affermato di aver riconosciuto e di riconoscere ancora del talento in lui.

Collegandosi alle parole di Giorgia, ospite di una delle ultime puntate del daytime, il famoso insegnante ha ammesso di averlo fatto entrare nella Scuola con la speranza che in poche settimane sarebbe riuscito a mettersi al pari con gli altri. “Ho fatto un errore di valutazione sul tempo e ti chiedo scusa”, ha dichiarato Zerbi durante l’eliminazione di Mezcal.

Detto ciò, Rudy si è assunto la responsabilità di annunciare la fine del suo percorso. Ma ha continuato il suo discorso, dicendo di volergli dare del tempo per prepararsi e per permettergli di ripetere i casting nella nuova edizione, così da poter avere una possibilità in più.

Dunque, Mezcal sarà uno degli allievi di Amici 23? Per avere la conferma ufficiale, bisogna attendere necessariamente l’inizio delle registrazioni delle nuove puntate. Non è la prima volta che avviene una cosa del genere. Basti pensare che il vincitore della passata edizione, Mattia Zenzola, aveva dovuto abbandonare il talent nella stagione precedente per via di un infortunio.

Raimondo Todaro gli aveva promesso che avrebbe fatto in modo di farlo tornare, per dargli una seconda chance. E così è stato. Bisognerà capire se effettivamente lo stesso ragionamento verrà fatto con Mezcal. Inoltre, come accaduto con Mattia, anche il cantante dovrà rifare i casting per entrare nella Scuola. Intanto, Maria De Filippi si sta occupando del cast dei professori. Infatti, sembra proprio che ci saranno dei cambiamenti tra gli insegnati, sia per quelli di canto che per quelli di danza.