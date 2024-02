Amici 23: Todaro chi porta al Serale oltre Gaia? I rischi e il disastro

Chi andrà al Serale di Amici 23? Ora a mettersi al lavoro per decidere come formare la sua squadra per questa fase così importante del talent show di Maria De Filippi è Raimondo Todaro. La situazione è alquanto difficile, in quanto anche in questa edizione i posti dovrebbero essere limitati, come è stato già fatto notare. La prima a consegnare la maglia color oro del Serale è stata Alessandra Celentano, che ha deciso di portare con sé Dustin, regalandogli una grandissima sorpresa.

Intanto, Emanuel Lo ha iniziato a lavorare sul Serale mettendo alla prova i suoi allievi Kumo, Lucia e Sofia. Impossibile pensare che uno dei tre non farà parte di questa fase del programma di Canale 5, visto che hanno sempre dimostrato la loro bravura indiscutibile. Emanuel ha già escluso dal Serale un ballerino che faceva parte della sua squadra, ovvero Samuele. Dunque, tra i suoi allievi potrebbero non esserci ulteriori eliminazioni.

Ed ecco che ora tocca a Todaro a spingere i suoi ballerini a fare di più, invitandoli a esibirsi nella sala prove. In realtà, Raimondo ad Amici 23 ha già dato l’opportunità di arrivare già al Serale a una sua allieva, ovvero Gaia. La ballerina, impegnata sentimentalmente con Mida, è sempre stata molto apprezzata da tutti i professori. In questo periodo non si sta esibendo in puntata poiché ha un problema al ginocchio causato da un infortunio.

A lei Maria De Filippi e Todaro hanno riservato una graditissima sorpresa quando l’hanno invitata a raggiungerli in studio durante la recente registrazione per consegnarle l’ambita maglia oro. Mentre su di lei non ha alcun dubbio, Raimondo inizia a farsi delle domande su Giovanni e Nicholas.

Infatti, nel Daytime andato in onda oggi, il professore ha invitato entrambi in sala prove, come già aveva fatto Emanuel Lo con i suoi nelle scorse settimane. Todaro ha fatto esibire Giovanni e Nicholas tra improvvisazioni e coreografie già preparate. Purtroppo entrambi non hanno convinto molto Raimondo, il quale si è lamentato di fronte alle loro esibizioni.

Mentre Giovanni l’ha deluso durante l’improvvisazione, Nicholas non ricordava più una sua coreografia e ha infastidito non poco Todaro. Entrambi pare che stiano rischiando il loro posto al Serale. Sembra, però, difficile che Todaro non porti in questa fase del talent show Giovanni, che è sempre stato da lui elogiato.

Anche Alessandra Celentano, nelle sue coreografie di latino americano, l’ha sempre apprezzato. A rischiare è Nicholas, da sempre messo in discussione, anche dal pubblico. C’è da dire, però, che il ballerino con il tempo ha recuperato molto, grazie anche ai compiti della Celentano. Inoltre, Raimondo ha sempre lottato per lui.

Per questo, è arrivato inaspettatamente primo nella classifica generata dai voti del pubblico tramite il televoto. In ogni caso, le ultime prove di Giovanni e Nicholas hanno deluso Todaro, il quale ha parlato di un vero e proprio disastro. Dunque, per i due ballerini la situazione si mette davvero male.

Da notare che ultimamente Giovanni arriva spesso nelle ultime posizioni delle classifiche generate dai voti dei giudici esterni. E questo potrebbe essere un dato indicativo per Raimondo in vista delle sfide del Serale. Anche Nicholas non va alla grande in queste circostanze. Non resta che attendere per scoprire chi andrà al Serale e chi no.