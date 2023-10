Amici 23, svelenata di Rkomi a un suo collega: con chi ce l’ha

Oggi, domenica 22 ottobre, è andata in onda una nuova puntata di Amici. Nel corso del pomeridiano, gli allievi si sono sfidati in gare di ballo e di canto giudicati da due giudici esterni molto noti: Rkomi per i cantanti ed Eleonora Abbagnato per i ballerini. Una sfida molto agguerrita che ha visto vincere Mew nel canto e Sofia per il ballo. Nel corso della gara, non sono passati sicuramente inosservati i commenti dei rispettivi giudici. Da un lato, L’Abbagnato si è scontrata con Alessandra Celentano dopo aver elogiato Nicholas, ballerino di Raimondo Todaro molto poco apprezzato dalla Maestra. D’altro canto, invece, Rkomi ha attirato l’attenzione per una frase ambigua lanciata verso un suo collega. Cosa è successo?

Il cantante Petit si è esibito con un brano di Gazzelle dal titolo “Sopra“. La performance è piaciuta molto a Rkomi, che ha speso molti complimenti per l’allievo. Inoltre, la voce di “Insuperabile” ha colto l’occasione per lanciare una velata frecciatina a Gazzelle, dicendo addirittura che l’interpretazione di Petit fosse meglio dell’originale. Una frase che non è sicuramente sfuggita al mondo del web, che ha subito iniziato a chiedersi se il commento di Rkomi non fosse stato fatto proprio per parlare in qualche modo negativamente del cantante romano. Certo è che dire che un allievo abbia addirittura cantato meglio di un’artista affermato come Gazzelle ha lasciato molti interdetti.

La cosa è risultata strana a molti fan anche perché Rkomi e Gazzelle hanno collaborato insieme in passato, nel brano “Me o le mie canzoni?” contenuto nell’album di successo “Taxi Driver“. Ad ogni modo, è giusto ribadire che si tratta solo di ipotesi e, probabilmente, il commento del cantante potrebbe essere stato fatto senza malizia o seconde intenzioni.

Il bacio tra Petit e Marisol

Nel corso della puntata di Amici di domenica 22 ottobre, è stato mandato in onda il tanto atteso bacio tra Petit e Marisol. Nel filmato, si sono visti i due ragazzi sdraiati a letto mentre ridevano e scherzavano. Dopo vari tentativi del cantante, Marisol ha detto: “No, te lo scordi“, per poi finire per baciare il ragazzo. Nel vedere la scena, il pubblico è letteralmente andato in tilt applaudendo la nuova coppia. Anche sui social, gli utenti sono veramente impazziti per i due allievi, che, per ora, sembrano essere tra i favoriti del mondo del web.