Amici 23, sorpresa per Kumo dopo l’eliminazione: di cosa si tratta

Sabato 23 marzo è iniziato il Serale di Amici. Una prima puntata che ha visto subito l’uscita di due allievi: il cantante Ayle e il ballerino Kumo. Due eliminazioni sofferte, che hanno suscitato molte critiche da parte del mondo del web, che si è mostrato in disaccordo con le scelte dei giudici. Nel daytime andato in onda oggi, lunedì 25 marzo, sono stati mostrati gli ultimi momenti di Kumo in casetta prima di dover lasciare per sempre il talent show. Prima di salutare i suoi compagni, però, c’è stata una sorpresa inaspettata per il danzatore.

A Kumo è stato mostrato un video in cui gli è stato annunciato di aver ottenuto una borsa di studio della durata di un anno alla Dance Haus di Milano, uno dei più importanti centri di formazione italiani per giovani artisti, creativi e studiosi della danza. A comunicargli la notizia è stata proprio la direttrice della scuola, Susanna Beltrami, la quale ha affermato di essere rimasta molto colpita dal talento del ballerino. All’interno della Dance Haus, Kumo avrà l’opportunità di studiare tutti gli stili di danza, dall’hip-hop e l’urban, alla danza contemporanea a quella classica, fino al teatro fisico.

Quando ha scoperto la sorpresa, Kumo è apparso davvero emozionato e ha ringraziato per la grande opportunità. Dopodiché, ha abbracciato i suoi compagni di viaggio tra le lacrime. Nelle ultime ore, il ballerino è tornato sui social in cui ha pubblicato un lungo post riassumendo esperienza ad Amici e ribadendo la sua gratitudine per tutto ciò che ha potuto vivere in questi mesi. Non sono mancate parole d’affetto per i professionisti, i professori, Maria De Filippi e il suo coach, Emanuel Lo.

A sua volta, quest’ultimo ha salutato il ballerino sul suo profilo Instagram con queste parole: “Sono felice del tuo percorso all’interno della scuola. So che puoi realizzare il tuo sogno. Credi sempre in te stesso. Ci vediamo fuori. In bocca al lupo”. Tuttavia, l’omaggio di Emanuel Lo non ha convinto a pieno. Difatti, molti fan del programma credono che il professore abbia trascurato il suo allievo negli ultimi mesi per dare più spazio a Nicholas, il quale è entrato nella sua squadra solo da poche settimane. Pare che in tanti non riescano a perdonare Emanuel, dandogli una buona parte della colpa dell’eliminazione di Kumo.