Amici 23, Pettinelli ballerina: Cuccarini e Zerbi scioccati

Anche nella seconda puntata del Serale di Amici, è tornato il guanto di sfida tra i professori. Dopo le prime due manche tra i ragazzi (la prima con eliminato definitivo Nicholas e la seconda con eliminato provvisorio Giovanni), è poi toccato agli insegnati sfidarsi a suon di coreografie. Dopo essere andati in centro studio, i primi ad esibirsi sono stati Lorella Cuccarini e Emanuel Lo. La coppia ha lasciato tutti senza parole con un mix di Ricky Martin, durante il quale Emanuel Lo è finito a petto nudo. Grandi complimenti dai giudici, soprattutto da parte di Cristiano Malgioglio, che ha espresso tutto il suo amore per il marito di Giorgia, il quale ha ricambiato con un affettuoso bacio alla guancia.

Dopodiché, è stato il turno di Anna Pettinelli e Raimondo Todaro. I due professori si sono esibiti con una coreografia di latino americano particolarmente difficile. La speaker radiofonica, infatti, si è messa totalmente in gioco con una serie di prese da vera professionista. I passi della Pettinelli sono stati così rischiosi da causare, un’altra volta, un’epica reazione della Cuccarini. La scorsa settimana, la reazione di Lorella alla performance di Anna era stata così memorabile da diventare virale su tutti i social. Anche oggi, sabato 30 marzo, la showgirl non è stata da meno.

Durante le prese di Anna e Raimondo, la Cuccarini si è lasciata andare a delle espressioni facciali tra lo shock e la preoccupazione che hanno nuovamente fatto divertire i telespettatori. Non solo, questa volta anche Rudy Zerbi è stato inquadrato mentre, proprio come la collega, non poteva credere ai passi di danza della sua grande “rivale”. Come previsto, il video dei due professori hanno immediatamente fatto il giro del web.

Gli ultimi ad esibirsi sono stati Alessandra Celentano e Zerbi, travestiti da “Alejandra” e “Rudito” con tanto di parrucca e peli finti per Rudy. Uno spettacolo abbastanza inguardabile, che ha infine portato alla vittoria Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo. Prima di votare, però, anche Cristiano Malgioglio si è complimentato con la Pettinelli, che, proprio come il resto dei presenti, è rimasto stupido dalle doti da ballerina della speaker radiofonica.