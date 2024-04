Amici 23, Nicholas al posto di Gaia? Un video insinua il dubbio

Nel daytime di Amici andato in onda ieri, 10 aprile, c’è stato un vero e proprio colpo di scena. La ballerina Gaia ha avuto un infortunio improvviso, a causa del quale dovrà stare ferma almeno tre settimane. Per questo, non potrà rimanere in gara per le puntate rimanenti del Serale. Tuttavia, Maria De Filippi e i due professori della sua squadra, Anna Pettinelli e Raimondo Todaro, le hanno presentato due alternative: da un lato, l’opportunità di partecipare come allieva nella prossima edizione del programma, iniziando quindi da capo il suo percorso; dall’altro, i due insegnanti hanno proposto un’idea alquanto inedita per la trasmissione.

A Gaia è stato comunicato che, per restare in gara, dovrebbe essere sostituita da un’altra ballerina per almeno tre puntate. Se questa nuova partecipante non verrà eliminata nelle prossime tre settimane, potrà tornare ad esibirsi. Tuttavia, se la sostituta non dovesse superare le sfide, sarà costretta a lasciare il programma. Consigliata da Martina e Lil Jolie, Gaia ha accettato la proposta di Todaro e Pettinelli. Dunque, per le prossime puntate di Amici, ci sarà una nuova allieva che ballerà al suo posto. Ma, chi sarà la prescelta?

Secondo quanto dichiarato da Raimondo Todaro, si credeva che Gaia sarebbe stata rimpiazzata da un’altra ballerina donna e probabilmente sconosciuta. Tuttavia, sembra che le cose abbiano preso una direzione diversa. Poco fa, un noto ex allievo ha pubblicato un post che sta facendo parecchio discutere. Di chi si tratta? Di Nicholas, eliminato nella seconda puntata del Serale. Il giovane ha condiviso un video su TikTok in cui invitava i suoi seguaci a fargli delle domande nei commenti. Ebbene, nel video in questione, Nicholas si trova nel giardino della casetta di Amici, con tanto di microfono.

In tutto ciò, è necessario aggiungere che proprio oggi, giovedì 11 aprile, si registra la quarta puntata del Serale. Per questo, in tanti pensano che il sostituto possa essere proprio lui. Un’altra ipotesi è che, durante la registrazione, potrebbe esserci una sorta di ripescaggio tra i ballerini eliminati, permettendo ad uno di loro di rientrare nella competizione per le prossime tre settimane.

Tra l’altro, poco fa, un fan ha beccato l’ex allievo in un ristorante di sushi a Roma, dove, per l’appunto, si trovano gli studi Elios. A questo punto, non resta che aspettare per scoprire se Nicholas farà davvero di nuovo parte di Amici oppure se si tratta solo di semplici coincidenze.