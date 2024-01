Amici 23, Mew: il gesto di Cuccarini dà una risposta sul mistero

Continua a tenere accesa la curiosità dei fan di Amici di Maria De Filippi sul mistero legato a Mew e Matthew. La coppia, nata nel talent show di Canale 5, ha deciso di mettere fine a questa importante esperienza, non si sa per quale motivo. C’è un vero e proprio mistero, che i due diretti interessati sembrano non voler svelare. Neppure la produzione del programma si fa avanti con le spiegazioni. Ed ecco che arriva un gesto di Lorella Cuccarini, che potrebbe dare qualche risposta.

La professoressa, che aveva in squadra Mew – già sostituita con Kia -, non ha dimenticato. Lorella continua a pensare alla cantante di Vivo e lo fa sapere ai suoi fan. Infatti, la nota conduttrice condivide su Instagram un video con cui rompe il silenzio su Mew, senza però svelare troppi dettagli. In particolare, il filmato la ritrae mentre sta guidando in auto e ascolta una canzone con cui Valentina – questo il suo nome reale – si era esibita in studio.

“Ogni volta che sento questo pezzo penso a Vale”, dichiara Cuccarini dopo l’addio di Mew ad Amici 23. Le manda un bacio e scrive “Ti penso”, parole accompagnate da un cuore. Non svela esplicitamente alcuna verità riguarda l’uscita di Mew e Matthew dal programma, ma di sicuro elimina una delle tante ipotesi nate sul web.

C’è chi aveva ipotizzato che fosse avvenuto qualche forte litigio tra la coppia e la produzione o gli insegnanti. Invece, il fatto che Lorella sia apparsa così serena e continui a chiamarla “Vale” dice proprio il contrario. I rapporti tra loro, dunque, sarebbero rimasti come quelli di prima, altrimenti Cuccarini avrebbe di sicuro evitato questo speciale gesto.

Intanto, nelle scorse ore, è arrivata una nuova segnalazione su Mew e Matthew dopo Amici. Un utente ha parlato di una brutta reazione della famiglia della cantante di Vivo, che non avrebbe preso bene la sua decisione di lasciare il talent. E c’è chi è ancora convinto che la decisione di andare via sia partita da Matthrew e che Mew l’abbia seguito.

Ma non un’ipotesi scontata questa, in quanto proprio l’ex allieva l’ha smentita attraverso alorellalcuni gesti social. Inoltre, Maria De Filippi e la produzione hanno solo parlato di “motivi personali” e il fatto che stiano evitando di dare spiegazioni fa pensare che dietro ci sia una situazione alquanto delicata e privata.

Non resta che attendere per scoprire se i due diretti interessati decideranno finalmente di dare delle spiegazioni ai fan, visto che si sono fatti conoscere sul piccolo schermo. Di sicuro, il talent show non tornerà sull’argomento.