Amici 23, Mew e Holden saggi tra chi vuole andare via e chi dorme

C’è chi dubita del proprio percorso ad Amici di Maria De Filippi e ha pensato anche di abbandonare la Scuola. Con tanti talenti fuori pronti a tutto pur di entrare in questo talent show, è difficile pensare che chi è dentro purtroppo è insoddisfatto e sembra non riuscire ad apprezzare ciò che sta accadendo. Ma è proprio così. Questi sono Holy Francisco e Matthew. Nel corso del Daytime del 30 novembre 2023, il pubblico scopre che i due cantanti hanno pensato di lasciate il talent show di Canale 5.

“Non ce la faccio, non sto facendo il percorso che mi aspettavo”, afferma Matthew, che risulta ultimo in classifica di Spotify con il suo inedito Fammi. Durante la scorsa settimana, il cantante ha deciso di lasciare la squadra di Rudy Zerbi perché non si sentiva da lui apprezzato. Lo stesso professore ha portato via la sua maglia e ha lasciato il suo posto nella Scuola in bilico. Alla fine Anna Pettinelli ha accettato di averlo nella sua squadra.

Ora, però, la situazione continua a essere complicata per Matthew ad Amici 23. “Se te ne vai, è come se dici che il tuo pezzo fa ca**re”, afferma Mida. Anche Petit tenta di farlo ragionare, facendogli presente che tutto può cambiare ancora per lui. “Le cose belle capitano sempre agli altri. Io il prossimo pezzo non ce l’ho”, dichiara Matteo, riferendosi al secondo inedito a cui gli altri suoi compagni stanno lavorando.

Dopo l’auto-eliminazione di Samuspina, qualcun altro dunque lascerà di sua spontanea volontà la Scuola? Per il momento sembra di no, visto che Holy Francisco e Matthew hanno deicos di restare ancora in gioco. Il primo, parlando con Mew, fa presente: “Per come sta andando tutto, ho paura di continuare a fare figure di me***. Devo capire entro stasera se il gioco vale davvero la candela”.

Mew tenta di farlo riflettere: “Secondo me non ha molto senso quello che pensi. Hai già questa settimana in cui Pettinelli ti ha detto ‘va o non va’. Se te ne vai, non puoi capire se ne vale la pena”. Con maturità, la cantante fa ragionare i due cantanti, spronandoli ad andare avanti e a fare sempre meglio, perché non tutto è perduto.

Amici 23: Ayle continua a comportarsi male, Holden lo aiuta a capire

C’è una nuova regola: per ogni infrazione commessa, come i ritardi, le lezioni verranno annullate per quel determinato allievo. Lil Jolie, Holden, Holy Francisco e Petit si ritrovano una volta ad affrontare questa nuova regola. Ma chi proprio non riesce a rispettare le regole della Scuola di Amici è Ayle. La produzione mostra al pubblico un esempio.

Una mattina, mentre i suoi compagni si trovano a lezione, Ayle resta a dormire nel suo letto fino a mezzogiorno. Holy Francisco cerca di svegliarlo, ma niente da fare. Nella serata ci pensa Holden a dargli una scossa. Quest’ultimo gli ricorda che si trovano in una Scuola e che se vogliono davvero avere una carriera nel mondo della musica dovranno anche fuori rispettare certi ritmi.

Holden assicura che anche lui ama ‘vivere’ di notte, ma è anche consapevole che è giusto avere degli orari più idonei. Alla fine Ayle ammette che il collega ha ragione e sembra che sia pronto a dare una svolta al suo percorso.

Amici 23, Nicholas vs Michele: chi vincerà?

Nel corso della registrazione di oggi, che andrà in onda con la puntata di domenica 3 novembre 2023, si scoprirà il risultato della sfida tra Nicholas e Michele. Il primo fa lezione anche con il suo compagno Giovanni, che lo sprona a dare tutto se stesso. Dopo di che, Nicholas si confronta con Elena D’Amario, con cui ha instaurato un bel rapporto nel talent show.

“Ti dico la verità, non è una sfida semplice. E so che a te la verità fa bene”, dichiara la ballerina. Mentre i due si confrontano, vengono mandate in onda alcune immagini che mostrano le loro prove per un’esibizione. Questa scena appare addirittura come un addio per Nicholas alla Scuola.