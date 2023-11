SamuSpina rompe il silenzio: “Tutta la verità sull’addio ad Amici”

Dopo l’abbandono della scuola di Amici, SamuSpina è tornato sui social. Il ragazzo, che era seguito da Anna Pettinelli, ha deciso di lasciare il programma perché si sentiva poco valorizzato con le cover. La sua paura era quella di rovinare il suo futuro da cantautore.

Dopo la notizia del suo abbandono, mandata in onda lunedì 6 novembre, nel daytime, SamuSpina ora è pronto a parlare, al di fuori delle telecamere.

“Sono tornato a casa e volevo spendere due parole su quanto successo negli ultimi giorni. Mi sono reso conto che c’è ancora tanto lavoro da fare, imparare, soprattutto focalizzare meglio le dinamiche intorno a me. Pensavo di avere gli strumenti giusti per affrontare questo percorso ma così non è stato. Sono consapevole del fatto che è stata una crescita sia a livello umano che artistico molto bella“

Il cantante si dice soddisfatto dei traguardi raggiunti e grato dell’esperienza che ha fatto. Poi ha aggiunto: “Credo che capire i propri limiti sia una delle più grandi sfide della vita, molte volte lo si capisce in cameretta altre davanti milioni di persone. Ed è quello che è successo a me, ma questo non mi fermerà, non vedo l’ora di fare nuova musica“.

Il ragazzo non aveva mai cantato prima di allora davanti ad un pubblico e questa cosa da un lato lo ha fatto crescere molto, dall’altro lo ha messo davanti i propri limiti.

L’abbandono della scuola

Dopo la puntata, andata in onda domenica 5 novembre, SamuSpina ha vissuto un momento di crisi, dove si è chiesto se stesse facendo la cosa giusta nel posto giusto. Nella classifica delle cover il cantante si era posizionato ultimo, rischiando anche l’eliminazione. Al netto di ciò, Samu ha ragionato sul fatto che non pensa di essere adatto a cantare le canzoni altrui, avendo anche gravi lacune a livello di studio. Per questo ha pensato che un percorso del genere potrebbe rovinargli l’immagine da cantautore, cosa su cui, invece, vorrebbe puntare.

“Io quando sono entrato avevo le idee chiare sul fatto di voler far capire alle persone chi sono. Ho lavorato con tutti i vocal coach molto bene. Ma ci sono dei momenti in cui non mi sento me stesso e non mi sento nel contesto giusto. Non vorrei che passasse un’immagine così di me, le cover per me sono un tasto dolente“

Aveva così illustrato il problema ad Anna Pettinelli e alla sua vocal coach. Siccome la sua insegnante inizialmente non capiva dove fosse il problema, è intervenuta anche Maria De Filippi. La conduttrice ha spiegato cosa prova il cantante. Nonostante gli vengano riconosciuti dei meriti per i suoi pezzi, cantare delle cover, che non riesce a fare come vorerebbe, lo umilia. Questo anche perché, come ha detto Maria, sui social, i commenti che riceve non sono dei migliori.

Proprio per questo SamuSpina ha deciso di fare un passo indietro. Forse Amici non può aiutarlo davvero a costruirsi il proprio futuro. Il ragazzo ha lasciato lo studio cantando il suo inedito. Ad oggi si parla di una possibile sostituzione con SpaceHippiez.