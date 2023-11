Amici 23, Samuspina lascia il talent: Maria De Filippi esemplare

Samuspina ha deciso di abbandonare Amici 23, trovando il sostegno di Maria De Filippi. Come sempre, la conduttrice dimostra di essere una seconda mamma per questi ragazzi, pronta a esserci per loro nei momenti belli, ma anche in quelli più difficili. Lo stesso cantautore decide di interrompere il suo percorso nel talent show di Canale 5. Tale decisione arriva dopo quanto accaduto nel corso della puntata andata in onda domenica 5 novembre.

Mentre i suoi inediti hanno già ottenuto un certo successo nelle radio, le cover preparate per la messa in onda non sono soddisfacenti. Infatti, Samuspina nella classifica della gara cantanti è arrivato ultimo. In quanto non ha mai studiato canto, crede che questo non sia il percorso giusto da seguire per la carriera che sogna. Crede, anzi, che viversi questa esperienza nel programma potrebbe creare un’immagine sbagliata del suo lavoro.

A spiegare nel dettaglio le sue motivazioni ci pensa Maria ad Amici 23, quando Samuspina si presenta di fronte ad Anna Pettinelli e alla vocal coach Laura nello studio vuoto. Inizialmente a parlare è il 23enne, che cerca di spiegare soprattutto alla sua insegnante, che tanto ha voluto averlo della sua squadra, da cosa nasce questa sua crisi:

“Io quando sono entrato avevo le idee chiare sul fatto di voler far capire alle persone chi sono. Ho lavorato con tutti i vocal coach molto bene. Ma ci sono dei momenti in cui non mi sento me stesso e non mi sento nel contesto giusto. Non vorrei che passasse un’immagine così di me, le cover per me sono un tasto dolente”

A questo punto, Pettinelli chiede al giovane cantautore se crede che la scuola di Amici possa fargli male. Samuspina cerca di spiegare, ma viene interrotto da Maria. La padrona di casa, con fare comprensivo, riesce a rivelare nel dettaglio ad Anna cosa prova davvero il cantante, mostrando a quest’ultimo tutto il suo sostegno:

“Scusami Samu se ti aiuto, abbiamo parlato e so cosa vuoi dire. Lui entra con tanti inediti, che vanno bene nelle radio. Non ha mai studiato canto e si ritrova ogni settimana a fare delle cover. Questo ‘ci vuole tempo’ crea il suo disagio, in quanto crede che questo ‘tempo’ non ci sia. Non nascondiamoci dietro a un dito, tutti andiamo a leggere cosa scrivono su di noi sul web. Lui è sensibile a questo. Questo lo fa star male”

Maria continua il discorso, cercando di far passare il giusto messaggio sulla decisione presa da Samuspina:

“Questo non gli consente di essere concentrato su ciò che gli piace. Lui riconosce l’importanza dello studio e vuole studiare. Ma riconosce il disagio che prova ogni settimana qui. La sua generazione è una generazione che nasce sui social e che pubblica sui social le proprie canzoni, anche senza avere una casa discografica e senza aver studiato”

Così De Filippi fa sapere che Samuspina vuole lasciare la Scuola. La notizia lascia un po’ tutti i telespettatori sorpresi e anche la Pettinelli. Come Maria, l’insegnante si mostra comprensiva. Infatti, Anna ammette di essere sorpresa e allo stesso tempo di capire il suo disagio. Non si sente di poterlo confortare, in quanto è consapevole che rispetto agli altri allievi avrebbe molto più lavoro da fare.

Pettinelli crede che se questo è davvero ciò che vuole è giusto che venga da loro ascoltato. “Purtroppo sì. So quanto è forte questa scuola, ma ho paura che non sia la mia strada”, spiega Samuspina. Così il cantautore, entrato nel talent show al posto di Spacehippiez, lascia il talent show di Canale 5.

Ma Maria non ha intenzione di lasciarlo andare così. Infatti, sempre in modo amorevole, ecco che De Filippi sorprende chiedendo a Samuspina di cantare prima il suo inedito. Dopo l’esibizione, la conduttrice ci tiene a dirgli qualcosa: “In bocca al lupo per tutto da parte mia”. Alla fine, prima di andare a salutare tutti i compagni in Casetta, Samuspina abbraccia Anna Pettinelli con tanto affetto.