Amici anticipazioni: new entry, esito sfida Holy, lite Cele-D’Amario

Tutto pronto per la nuova puntata di Amici di Maria De Filippi. Superguida tv ha diramato le anticipazioni dettagliate della registrazione svoltasi il 2 novembre che verrà trasmessa domenica.

Ospiti ad Amici nella puntata del 5 novembre 2023

5 gli ospiti ricevuti in studio da Maria De Filippi, tutti ex Amici, tranne Gabry Ponte:

Alex Wise : il giovane ha intonato il suo inedito e ha conversato con Lil Jolie dopo che Maria gli ha domandato dove stesse seduto durante il suo percorso nel talent. Lui ha indicato il banco della ragazza. Così hanno cominciato a dialogare.

: il giovane ha intonato il suo inedito e ha conversato con Lil Jolie dopo che Maria gli ha domandato dove stesse seduto durante il suo percorso nel talent. Lui ha indicato il banco della ragazza. Così hanno cominciato a dialogare. Enrico Nigiotti : la conduttrice e il cantante hanno ricordato di quando lui cedette il suo posto ad Elena D’Amario. L’artista ha poi intonato ilbrano Ninna nanna

: la conduttrice e il cantante hanno ricordato di quando lui cedette il suo posto ad Elena D’Amario. L’artista ha poi intonato ilbrano Ninna nanna Diana Del Bufalo : l’attrice ha sponsorizzato lo spettacolo teatrale che la vede protagonista.

: l’attrice ha sponsorizzato lo spettacolo teatrale che la vede protagonista. Gabry Ponte (giudice canto) e Anbeta (giudice ballo).

Nuovo ingresso ad Amici: arriva Ayle

Dopo il danzatore di latino, Giovanni, arruolato da Raimondo Todaro, anche questa domenica si vedrà una new entry nella scuola. Trattasi di Ayle, musicista biondo e tatuato che il pubblico ha conosciuto nel day time. Zerbi gli chiese di avvicinarsi per poter scrutare meglio i suoi tatuaggi. A puntare su di lui in modo convintissimo è stata Anna Pettinelli. I prof, oltre alla speaker, hanno dato tutti l’ok per l’arruolamento. Dunque è giunto il sì sia di Zerbi, che della Cuccarini, che della Celentano.

Le esibizioni nella gara di canto

Di seguito le esibizioni e la gara di canto:

Prima Lil Jolie che ha intonato Per Elisa

Mew ha intonato Gravity

Holden ha intonato Desperado

Petit ha intonato Quando

Matthew ha intonato Insuperabile

Mida ha intonato Se tornerai con barre in spagnolo in cui tratta il tema della diaspora in Venezuela. Secondo Anna Pettinelli non doveva scrivere barre su un brano simile

Stella ha cantato Russian roulette di Rihanna. Era convinta di aver fatto una buona performance, ma Rudy l’ha stroncata e ci è rimasta male. Subito dopo Stella è stata scelta dagli allievi per intonare il suo inedito . Lo ha provato due volte, poi si è lasciata andare a un fiume di lacrime ed è scappata in bagno

. Lo ha provato due volte, poi si è lasciata andare a un fiume di lacrime Sarah ha cantato A Thousand Miles

Samuspina è apparso piuttosto isolato. Ha consegnato la maglia alla Pettinelli, perché ultimo in classifica. Nessuno gli ha detto nulla.

Gara ballo: la classifica e i dettagli

Come è andata la classifica di ballo? Come si sono posizionati i ballerini di Alessandra Celentano? Simone è arrivato ancora una volta all’ultimo posto? Ecco cosa è accaduto.

Marisol ha danzato sulle note di Dance the night di Dua Lipa

Dustin ha ballato sulla trave, prova strepitosa

Kumo

Gaia: per lei ha dimostrato Isobel

Sofia

Elia si è esibita in un pezzo hip hop. Alessandra Celentano l’ha smontato, sostenendo di vederlo sempre uguale. Inoltre ha dichiarato che non lo vede mai migliorato

Giovanni ha danzato insieme a Francesca Tocca

Nicolas: Elena D’Amario, dopo aver fatto un passo a due con l’allievo, ha avuto un acceso scontro con la Celentano (più avanti i dettagli)

Chiara

Simone ha danzato Pianeti e Anbeta gli ha detto che se anche porta sul palco una coreografia di moderno, non deve sporcare la parte classica

La nuova gara di danza sulle coreografie personali

Da qui in avanti ci sarà una novità. Il pubblico potrà assistere a una nuova gara di ballo che prevede la creazione di coreografie sulla propria storia personale. I primi a darsi battaglia in questa settimana saranno Sofia, Nicholas e Marisol.

Sofia ha danzato su una coreografia dedicata al non sentirsi “giusti” quando si è in compagnia di altre persone. Nicholas ha dedicato il ballo alla madre e al padre. Marisol ha ballato su una coreografia in cui ha rappresentato il fatto che crede di essere troppo dura con se stessa. A trionfare è stata Sofia.

Compiti assegnati dai prof

I compiti assegnati e i voti:

Holden ha intonato Iris accompagnato con il piano e senza auto-tune. La Pettinelli gli ha assegnato un 9.

Nicholas svolge il compito di hip hop dato da Emanuel Lo. Alessandra Celentano ha domandato se Giulia potesse danzare insieme a Nicholas in comparata. Emanuel ha stroncato il ballerino sostenendo che è basico, che manca di tecnica e di un movimento preciso.

Sofia ha svolto il compito della Celentano. La prof ha dichiarato che ha buone linee e un bel piede, ma che deve lavorare parecchio sulla tecnica. Emanuel Lo è della stessa opinione

Mew si è cimentato nel compito datogli dalla Pettinelli sull’estensione vocale. Performance ottima

Sfide: Holy Francisco trionfa e rimane nella scuola

Holy Francisco ha trionfato la sua sfida. Il cantante di Anna Pettinelli ha cantato il suo inedito.

Gare sponsor: Oreo, vince Chiara.

Nervi tesi tra Alessandra Celentano ed Elena D’Amario

Alessandra Celentano ed Elena D’Amario, nervi tesissimi. Il clima si è surriscaldato dopo la performance di Nicholas. La prof ha smontato l’esibizione dicendo “di aver visto solo braccia e abbracci e niente danza”. La D’Amario ha difeso il suo lavoro e quello dell’allievo. “L’avvocato delle cause perse”, ha tuonato la “Cele”. Elena ha risposto dicendo: “Anche di Serena Carella, Alessandro Cavallo”. La Celentano: “Perché non nomini anche Rosa?“.

Il gossip: come procedono gli amori

Pare che la love story tra tra Mew e Matthew prosegue. Nelle pause delle registrazioni si sono visti dei bacetti dietro le quinte. Maria ha sottolineato che quando Matthew cantando si è avvicinato a Mew, lei è stata colta da un rossore tenero. La ragazza ha detto alla conduttrice di essere molto innamorata. Non sono nemmeno mancati baci tra Holy e Sarah dopo la vittoria della sfida.