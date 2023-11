Amici 23: Matthew sbotta, Holy smaschera Zerbi e Celentano

Nel daytime di Amici di ieri, 23 novembre, Alessandra Celentano ha richiesto ai ballerini di partecipare ad una gara giudicata da loro stessi, con una votazione tra il 4 e il 7 per ogni compagno. Un sfida veramente spietata, che ha finito per mandare in sfida Chiara, posizionatasi ultima in classifica. Dopo i ballerini, oggi, 24 novembre, è stato il turno dei cantanti. Proprio come la Celentano, anche Rudy Zerbi ha riunito gli allievi per dare via alla gara, richiedendogli la massima obiettività possibile. I ragazzi non hanno reagito molto bene alla notizia. Uno su tutti Matthew, che si è subito sfogato dicendo: “Mi sono rotto il ca**o… me ne vado a casa io, sicuro”.

I cantanti sono stati convocati in studio dal prof Zerbi e dovranno affrontare una gara di canto giudicata da loro stessi! #Amici23 pic.twitter.com/I8KWAClSAN — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 24, 2023

Ad ogni modo, dopo le varie performance, i cantanti hanno potuto conoscere la classifica generale, il cui risultato ha mandato direttamente in sfida Sarah:

Holden e Mida: voto 6,66 Mew e Petit voto 6,55 Lil Jolie voto 5,88 Ayle voto 5,66 Holy Francisco, Matthew e Stella voto 5,33 Sarah voto 5,22.

Nel comunicare l’esito, Rudy ha svelato che Sarah e Holy si sono dati rispettivamente 5, nonostante siano una coppia. Tuttavia, il professore ha poi svelato di non essere stato assolutamente soddisfatto del risultato. Secondo Zerbi, i ragazzi non avrebbero stati oggettivi e avrebbero fatto prevalere i rapporti personali al giudizio artistico. Per questo, ha deciso di mandare in sfida insieme a Sarah anche i penultimi classificati, dunque Holy Francisco, Matthew e Stella.

Il prof Zerbi pensa che nella gara i cantanti non siano stati oggettivi con le loro votazioni e per questo ha deciso di chiedere alla produzione che in sfida non ci vada solo l'ultimo in classifica ma anche i penultimi! #Amici23 pic.twitter.com/dQ2PaMrSLW — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 24, 2023

La decisione dell’insegnante di canto ha avuto forti ripercussioni in casetta, dove è scoppiato un vero e proprio caos. Il primo a reagire è stato Holy Francisco, che ha lanciato subito una forte accusa a Zerbi: “No dai Rudy…dai ragazzi. Raga… sta facendo così perché qualcuno dei compagni ha messo 7. Dai sta facendo così per questo”. Dopodiché, è stato il turno di Matthew che si è addirittura diretto verso la porta per lasciare la casetta. Il cantante, però, è stato fermato da Mew, che lo ha rassicurato dicendogli di non mollare. “Va bene tutto, ma dai. Con Sarah, Stella e Holy… non vengo capito qua dentro. Mi fa arrabbiare tutto”, ha risposto mentre cercava di calmarsi.

Matthew dopo la gara giudicata dai cantanti reagisce così #Amici23 pic.twitter.com/aexiqtQepw — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) November 24, 2023

Nel frattempo, è ricomparsa anche la Celentano, la quale ha deciso di fare la stessa proposta di Rudy anche per i ballerini. Proprio come il collega, la Maestra non avrebbe ritenuto la classifica obiettiva e ha quindi deciso di mandare in sfida insieme a Chiara anche i penultimi classificati, ovvero Kumo e Nicholas. A questo punto, Holy Francisco ha deciso di intervenire per smascherare i due professori:

Maestra, a me sembra una bella scusa per mandare a casa chi dite voi. Lo penso di Rudy, lei sta facendo lo stesso…se si era detto che andava l’ultimo perché adesso anche i penultimi?

La Celentano, però, è rimasta impassibile e ha spiegato che gli insegnati hanno il diritto di mandare in sfida chiunque vogliano. La scelta della coreografa ha mandato in tilt i ballerini, tra la rabbia di Nicholas e la forte reazione di Kumo, che è scoppiato in un pianto liberatorio.