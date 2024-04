Amici 23, Lucia torna sui social: il primo messaggio è per Ayle

La puntata di Amici di Maria De Filippi andata in onda ieri, sabato 6 aprile, ha rispettato la tradizione della cosiddetta “maledizione della terza puntata”. Di cosa si tratta? Di una sorta di “leggenda” creata dai fan di Amici: da anni, ormai, sembra che le eliminazioni più ingiuste avvengano sempre nel terzo appuntamento del Serale. Nel 2021 è toccato a Tommaso Stanzani, nel 2022 al ballerino John Erik, mentre nel 2023 è stato il turno dell’amatissimo Samuele Segreto. Ebbene, quest’anno ad uscire alla terza puntata è stata ancora una volta una delle allieve più amate della trasmissione, ovvero Lucia.

Per mesi, Lucia è stata una delle ballerine più apprezzate sia dai professori e spettatori e in tanti erano convinti che sarebbe arrivata fino in fondo alla gara. Tuttavia, durante il Serale, la ballerina ha trovato molte difficoltà, non riuscendo a gestire la pressione che deriva da uno show importante. Per questo, dopo una settimana di crisi e incertezze, nella terza puntata di Amici è stata definitivamente eliminata, perdendo contro la ballerina, nonché sua amica, Sofia. La sua uscita ha scatenato un’ondata di critiche contro il programma. Ad ogni modo, cos’è successo a Lucia dopo aver lasciato il talent show di Canale 5?

La ballerina di Emanuel Lo non ha fatto ancora il suo ritorno ufficiale su Instagram. I fan sono ancora in attesa di un suo post ufficiale su Instagram, come sono soliti fare tutti gli allievi eliminati. Tuttavia, si è comunque fatta viva sui social lasciando un messaggio ad un ex concorrente di Amici: Ayle. Lucia ha infatti commentato il post pubblicato dal cantante due settimane fa, a seguito della sua uscita da Amici. L’ex allievo aveva condiviso una serie di foto, tra cui una proprio della ballerina. “Carina quella della terza”, ha quindi scritto Lucia, contenta di aver potuto finalmente vedere la ‘dedica’ di Ayle.

Da un po’, si mormora che tra loro ci sia qualcosa di più di una semplice amicizia. Anche se non hanno mai ammesso nulla apertamente, ultimamente ci sono sempre più segnali che fanno pensare che stiano uscendo insieme. Lucia e Ayle usciranno finalmente allo scoperto ufficializzando la loro relazione? Non resta che attendere per scoprirlo.