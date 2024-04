Amici 23: Lucia e Sofia, chi è stato eliminato? Lo spoiler di Ayle

Ieri, 4 aprile, è stata registrata la terza puntata del Serale di Amici. Grazie alle anticipazioni svelate da Amici News, sappiamo che al ballottaggio finale sono andate le ballerine Lucia e Sofia. Al contrario delle scorse settimane, questa volta, c’è stata una sola eliminazione, che Maria De Filippi ha svelato ai ragazzi direttamente in casetta. Per questo, è necessario aspettare sabato sera, 6 aprile, per scoprire chi ha dovuto abbandonare per sempre il talent tra Lucia e Sofia. Tuttavia, nelle ultime ore, un ex allievo della Scuola potrebbe aver fatto accidentalmente uno spoiler.

Ayle svela l’eliminato della terza puntata di Amici? Cos’ha detto

A due settimane dalla sua uscita da Amici, Ayle ha voluto rispondere alle domande dei suoi seguaci. Il cantante ha aperto un box domande sul suo profilo Instagram, cercando di soddisfare le curiosità dei fan. Ovviamente, la domanda più gettonata è stata quella sulla vera natura della relazione con Lucia. Nel corso della trasmissione, i due sono spesso apparsi vicini e la ballerina ha sempre cercato di spronare l’allievo di Anna Pettinelli nei suoi momenti di crisi, come quando decise di abbandonare temporaneamente il programma. Infine, quando Ayle è stato eliminato, l’italo-americana è scoppiata in un pianto disperato. Tuttavia, in questi mesi, il programma non ha mai mostrato nessun filmato dei due, lasciando i fan con il dubbio.

“Ma con Lucia?”, ha chiesto uno dei followers. Al che, il cantante livornese ha condiviso un selfie con la ballerina, scrivendo tra le risate “Chiedetelo a lei”. La frase ha subito allarmato i fedeli spettatori di Amici, che sono andati letteralmente in tilt. In tanti hanno visto questa risposta come un segnale negativo, pensando che le parole di Ayle indichino che Lucia è già uscita dalla scuola e quindi può vedere i messaggi che le mandano. Tra l’altro, nonostante il cantante sarà stato sicuramente invaso di messaggi, non ha dato spiegazioni riguardo la storia.

Comunque, è possibile che Ayle non stesse affatto alludendo a un’eventuale uscita di Lucia da Amici. Dunque, queste rimangono supposizioni da prendere assolutamente con le pinze. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, pare che l’eliminata sia, invece, Sofia. Insomma, non resta che guardare la terza puntata del Serale sabato, 6 aprile, per scoprire la verità.