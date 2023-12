Amici 23, Kumo vs Nicholas e Simone: l’accesa lite è inaspettata

Si è acceso più di uno scontro ad Amici di Maria De Filippi per Kumo. Il ballerino, tanto amato dal pubblico, si è ritrovato a discutere animatamente, prima nella Casetta e poi in Sala Relax, con due suoi colleghi. Questi sono Nicholas e Simone. Ma cosa sta accadendo? La lite è legata a quanto accaduto nel corso della puntata andata in onda domenica 9 dicembre 2023 e in particolare al compito assegnato da Alessandra Celentano.

Nei giorni scorsi, la storica maestra di danza ha assegnato a Nicholas, Kumo, Simone e Giovanni un compito di neoclassico. I quattro ballerini hanno riscontrato non poche difficoltà durante le prove e si sono spesso lasciati andare a commenti negativi sulla scelta della Celentano. Infatti, è stato ipotizzato che si trattasse di una vendetta contro Raimondo Todaro ed Emanuel Lo. Una volta arrivati in studio, solo i primi due hanno dovuto affrontare la prova, come hanno deciso i loro stessi insegnanti.

Ed ecco che la Celentano ha tuonato contro di loro per essersi ribellati a questo compito. Kumo è intervenuto subito dichiarando di essere stato lui a parlare negativamente della prova che lei ha assegnato. Il ballerino di Emanuel Lo, però, non ha portato avanti il suo pensiero, ma si è solo scusato con la maestra, per cui nutre una grande stima.

L’atteggiamento tenuto da Kumo nella puntata di Amici 23 ha infastidito non poco Nicholas e Simone. Quest’ultimo, una volta rientrati in Casetta, ha subito rinfacciato al collega di essersi rimangiato ciò che aveva detto sulla maestra. Kumo si è difeso dichiarando che non riusciva a parlare, in quanto evita sempre di parlare sopra gli altri, essendo una cosa che non gli piace.

Detto ciò, il ballerino ha ribadito che a lui piace Alessandra Celentano. “Sei stato incoerente! Hai fatto una figura del cavolo”, ha tuonato Nicholas, sostenendo apertamente il discorso fatto da Simone. E non è finita qui tra loro. Poco dopo, la maestra ha deciso di assegnare un nuovo compito, questa volta a tutti i ballerini.

Giovanni non ha preso bene la notizia sulla prova, in quanto provenendo dal campo di latino americano è in estrema difficoltà rispetto agli altri. Kumo è intervenuto, facendo notare di aver notato che questa volta il compito non rappresenterebbe una ripicca, a detta sua, da parte della maestra.

La sua riflessione non è piaciuta a Simone, che si è subito scagliato contro di lui, facendogli notare che il concetto è sempre lo stesso. Kumo è rimasto fermo nella sua posizione: “Quella era stata una ripicca, questa no, poi arrabbiati e fai come vuoi”. Simone non se n’è rimasto in silenzio e ha accusato, più volte, il collega di cambiare in base alle situazioni.

I due si sono urlati contro a vicenda un po’ di attacchi, lasciando tutti interdetti. I toni si sono alzati ed entrambi hanno chiesto all’altro di abbassarli. Un vero e proprio litigio, uno dei pochi mostrati in un Daytime di questa edizione. Alla fine Kumo ha deciso di tornarsene da solo in Casetta.

Una lite inaspettata, visto che Kumo inizialmente era un punto di riferimento per tutti gli allievi. Infatti, quando Maria De Filippi un giorno ha fatto notare l’importanza per tutti loro di avere a fianco una persona con lui, si è commosso in studio. Ora, però, Simone fa intendere che il ballerino sarebbe un voltafaccia e che anche altri allievi l’avrebbero fatto notare.

Amici 23, Lil Jolie in sfida: il messaggio di Rudy Zerbi

Intanto, è stato confermato che Lil Jolie è in sfida, per volere di Zerbi e con l’approvazione della produzione. Dopo aver pianto in puntata, Angela si è sfogata anche in Casetta, dove Matthew, Mew e Ayle hanno cercato di consolarla, senza ottenere risultati. Successivamente, quando è apparsa un po’ più calma, ha avuto modo di ascoltare le sue probabili sfidati.

Dopo questo, Lil ha chiesto di poter parlare con Zerbi, convinta di averlo deluso e che sarà eliminata. Rudy, invece, l’ha rassicurata e le ha chiesto di non arrendersi:

“Tu non mi hai mai deluso. Mi deluderai quando tu sarai la prima a smettere di credere in quello che fai. Ora sei in sfida. Io voglio vedere come ti approcci a questa sfida che sono sicuro mi darà delle risposte. Ti è chiaro cosa mi aspetto da te questa settimana? Non è solo vincere la sfida. Dimostralo che vuoi stare qua”

In questo modo, Zerbi ha confermato di credere ancora in Lil Jolie e di volerla solo spronare a fare un salto di qualità attraverso questa sfida, mostrando la sua voglia che ha di lavorare con la musica.