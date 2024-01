Amici 23, il saluto di Mew ai suoi compagni: svelato il messaggio

È passata ormai una settimana da quando Mew e Matthew hanno deciso di lasciare Amici. Ad oggi, i motivi dietro la scelta dei due ex allievi non sono ancora noti: Maria De Filippi ha semplicemente spiegato che i cantanti hanno abbandonato la scuola per motivi personali, senza dare ulteriori dettagli. Inoltre, il talent non ha mostrato il momento in cui hanno definitivamente lasciato la casetta, per questo non è chiaro se abbiano avuto modo di salutare i loro compagni di viaggio. Tuttavia, nel daytime andato in onda ieri 15 gennaio, i telespettatori hanno notato un dettaglio inedito: sul frigo della casetta, sembra che siano stati appesi diversi biglietti di “addio” dei ragazzi eliminati dal programma, tra cui quelli di Mew e Matthew.

Mew e Matthew: l’addio ai loro compagni d’avventura

I fan più attenti sono riusciti subito a decifrare il contenuto del messaggio di Matthew, che ha scritto agli altri allievi: “Che cringiata! Scherzi a parte, non mollate”. La stessa cosa non è accaduta con il biglietto di Mew, la cui scritta è stata molto più difficile da comprendere. Per questo, nelle ultime ore, i seguaci di Amici hanno iniziato a far circolare diverse teorie su cosa avesse potuto scrivere la cantante prima di andare via per sempre dalla trasmissione. Ebbene, poco fa, Novella2000 ha rivelato di aver ricevuto la vera lettera dell’artista ai suoi compagni, svelandone il contenuto:

Portate il vostro c**o il più avanti possibile. Credete nei vostri sogni e nel vostro talento. Seguite sempre il vostro cuore. Vi amo tutti immensamente.

Insomma, una grande dimostrazione d’affetto da parte di Mew per gli altri allievi della Scuola, con i quali ha convissuto per ben quattro mesi. Entrambi i cantanti erano molto legati ai loro compagni, dunque deve essere stato molto difficile salutarli dopo così tanto tempo. Ad ogni modo, è importante tenere presente che resta incerto se questi messaggi siano stati scritti effettivamente dopo la decisione di lasciare il programma, oppure se risalgano a prima dell’accaduto.

In tutto ciò, Matthew e Mew sono scomparsi dai social. Aldilà di alcuni like lasciati su Twitter, gli ex allievi non si sono ancora espressi riguardo il loro abbandono né tantomeno hanno condiviso contenuti del loro ritorno alla vita reale. Nel frattempo, però, i fan sono impazienti di rivedere i loro beniamini e da giorni aspettano loro notizie.