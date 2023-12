Amici 23, Holden assente in casetta: c’entra lo scontro con Zerbi?

Oggi, 22 dicembre, è andato in onda l’ultimo daytime del 2023 di Amici. Nonostante il Natale alle porte, però, non sono mancate le tensioni. Difatti, nel corso della puntata, c’è stato un duro scontro tra Rudy Zerbi e uno degli allievi protagonisti di quest’edizione del talent show, Holden. Il professore ha deciso di convocare Joseph Carta (questo il suo vero nome) per non aver svolto correttamente un compito, ovvero quello di lavorare al controllo dei testi e ad eventuali tagli di 4 brani che la produzione aveva fatto scegliere ai cantanti.

I toni tra i due si sono subito scaldati: Zerbi ha infatti rimproverato il cantante per non rispettare gli impegni scolastici come il resto degli allievi, mentre Holden ha tentato di giustificarsi trovandosi in disaccordo con l’insegnante. Alla fine, Rudy ha deciso di dare un provvedimento al suo allievo: dato che sostiene gli manchi un buon metodo di studio, dovrà iniziare ad assistere anche alle lezioni di Mew e Petit, che si sarebbero distinti come gli allievi più disciplinati della Scuola. Il provvedimento in questione non è affatto piaciuto all’artista, che ha sbottato dicendo di essersi “stufato di sentir dire cose sulla mia persona che non sono vere”.

Holden ha qualcosa da dire al prof Zerbi #Amici23 pic.twitter.com/EUaeWhFAqu — Amici Ufficiale (@AmiciUfficiale) December 22, 2023

Holden fuori da Amici? Cosa sta succedendo

Fatto sta che, successivamente, nel daytime è stato mostrato il pranzo di Natale dei ragazzi in casetta. I concorrenti di Amici si sono riuniti per festeggiare le festività e hanno lette alcune lettere che si sono dedicate a vicenda. Insomma, si è trattato di un vero e proprio momento di condivisione per tutto il gruppo di quest’edizione. Tuttavia, c’era un grande assente in questo pranzo: Holden.

Da lì, i fan del programma hanno iniziato a ipotizzare diverse teorie: alcuni sostengono che fosse semplicemente impegnato per l’incontro con Rudy Zerbi, altri credono che sia tornato a casa prima degli altri e c’è chi invece addirittura pensa che potrebbe essere stato cacciato dalla trasmissione o che avrebbe deciso spontaneamente di abbandonare la Scuola.

C’è da dire, però, che Holden non era l’unico non presente al pranzo. Difatti, mancavano anche Ayle e Matthew. Per questo, è possibile che non si nascondi nessuna motivazione seria dietro l’assenza di Holden e che il suo percorso nel talent show stia proseguendo tranquillamente. Ad ogni modo, si dovrà aspettare gennaio per scoprire nella prossima puntata di Amici cos’è realmente successo al cantante.