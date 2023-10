Amici 23, è polemica per Holden: cosa sta succedendo

Si accende una nuova polemica tra i fan di Amici di Maria De Filippi. Chi segue il talent show di Canale 5 con passione chiede da tempo di poter conoscere meglio Holden, il figlio di Paolo Carta, compagno di Laura Pausini. Nel corso dei vari Daytime è possibile vedere i vari allievi tra compiti da gestire, momenti simpatici e sorprese. Eppure non si parla mai del giovane cantante e questo è un dettaglio che sta facendo storcere il naso a molti telespettatori che commentano sui social network quanto accade nella famosa Scuola.

Durante il Daytime di oggi è stato possibile vedere protagonisti Mida, Kumo, Marisol e Nicholas. Non solo, l’appuntamento pomeridiano si è concluso con il nuovo allievo, Samuspina, che si è raccontato al pubblico. In questo istante, le polemiche sono decisamente aumentate. C’è chi trova strano che queste brevi puntate, che seguono Uomini e Donne e precedono la soap La Promessa, non vedano mai protagonista Holden. In effetti, è possibile notarlo per qualche secondo quando vengono messi al centro dell’attenzione i suoi compagni.

Ad esempio, ieri, quando Stella ad Amici 23 è stata rimproverata da Anna Pettinelli, è stato possibile intravedere il cantante. Ma nulla di più di questo. Qualche fan fa notare in questi minuti che la redazione del programma dovrebbe mostrare il momento in cui Holden ha incontrato il produttore che ha scelto di produrre la sua canzone.

Va, però, precisato che lo stesso Holden potrebbe non aver dato ancora spunti importanti per permettere al talent show di renderlo protagonista di un blocco nei Daytime. Il cantante, in effetti, è sempre apparso abbastanza silenzioso e, per il momento, non ha generato polemiche tra i professori. I fan più curiosi di conoscerlo bene devono solo attendere, insomma.

Nel frattempo, nel nuovo Daytime di oggi, Nicholas ha ricevuto un nuovo compito da parte di Alessandra Celentano, che vorrebbe vederlo esibirsi in un passo a due. Il ballerino è pronto a mettersi in gioco. Anche Kumo dovrà affrontare una nuova prova. Ad assegnargli un compito ci ha pensato Raimondo Todaro, che per la felicità dei fan vorrebbe vederlo ballare sui tacchi.

Marisol si è goduta una lezione di canto e, invece, Mida ha ricevuto una sorpresa da sua mamma. Quest’ultimo, invogliato da Lorella Cuccarini, ha deciso di andare in sfida. Con le anticipazioni della registrazione, che verrà effettuata oggi e andrà in onda domenica, il pubblico conoscerà il risultato.