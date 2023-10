Amici 23: Mida finisce in sfida. L’ira di Lorella e la pace con Holy

Mida va in sfida ad Amici di Maria De Filippi. La decisione viene presa dallo stesso cantante, che è arrivato nel talent show di Canale 5 dopo aver partecipato a Sanremo Giovani. Ma perché finisce per accettare di mettersi in gioco rischiando tutto? Tale scelta arriva nel momento in cui Mida si ritrova ad affrontare l’ira di Lorella Cuccarini. La sua insegnante conferma che non le è piaciuto il suo atteggiamento durante la puntata. Facendo il punto della situazione, come altri dei suoi colleghi, il cantante non ha potuto esibirsi con l’aiuto dell’autotune.

Questo è avvenuto per via di una decisione presa da Cuccarini, sui suoi allievi, e non condivisa da Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Per Mida è stato un problema esibirsi senza autotune, tanto che è arrivato ultimo nella classifica finale. In realtà, però, non è stato il giudizio di Rkomi a farlo finire nell’ultima posizione. La classifica è stata in parte stravolta dalla vittoria di Stella, nella gara di interpretazione giudicata da Fiorella Mannoia. La cantante ha permesso così ai suoi compagni di squadra (ovvero a tutti gli allievi di Pettinelli) di avere un punto in più.

Così, Holy Francisco – che per Rkomi stava ultimo in classifica – è salito di posizione e Mida è sceso all’ultimo posto. Zerbi non ha accettato tale situazione, tanto che ha chiesto a Pettinelli di rispettare la classifica di Rkomi e di mandare Holy Francisco in sfida. E così è stato. Lorella Cuccarini, però, avrebbe preferito che Mida avesse più coraggio e decidesse di fare comunque la sfida:

“Non mi è piaciuto il tuo atteggiamento. Non va bene così. Se io ti faccio fare una roba, ti devi fidare di me. Non è che mi diverto a metterti in difficoltà. Devi sempre metterti lì a dire la cosa giusta, come se devi piacere per forza. Ma tu pensi che io sia lì a scaldare la sedia? Ti devi fidare. Hai questo atteggiamento che sei amicone, ma a un certo punto… Maria ha provato a chiederti, perché pensava che volessi fare lo stesso la sfida. Vogliamo tirare fuori le pa**e o no? Ti sento sempre molto pettinato quando mi parli, voglio che mi parli di pancia. Sto cercando di tirarti fuori le pa**e. Tu su quel palco se vuoi spacchi. Devi essere capace dei tuoi mezzi sempre. Non posso vederti con gli occhi nel panico, perché stai un giorno senza autotune”

A questo punto, Mida ad Amici 23 decide di fare la sfida. Il cantante, che a detta di molti è un mix tra due noti cantanti, sceglie di mettersi in gioco e, pertanto, domenica 29 ottobre 2023 il pubblico lo vedrà sfidare un altro cantante. C’è chi sta dalla parte di Lorella, con la convinzione che stia facendo bene a mettere alla prova i suoi allievi. Dall’altra parte, però, molti credono che abbia esagerato con Mida, portandolo al punto di andare in sfida.

Amici 23, il chiarimento tra Mida e Holy Francisco

Quando inizia il Daytime, è possibile vedere Holy Francisco turbato perché è finito in sfida. Mida tenta di riflettere con lui sulla questione, ricevendo sempre un rifiuto. Infatti, l’allievo di Pettinelli lo allontana più volte. Dopo di che, Francesco scopre che Mida ha deciso di fare anche lui la sfida e ne parla con la sua insegnante.

Anna gli consiglia di mantenere la calma e appare sicura del fatto che supererà la sfida che andrà in onda domenica prossima:

“Francesco non ti avrei mai messo a rischio, se non credevo in te. Avrei inventato mille scuse. Io voglio che tu quel banco te lo riconquisti con la sfida”

Dopo questo momento, Holy Francisco e Mida hanno un chiarimento. Il primo ammette che se uscirà avrà dei problemi, in quanto i suoi genitori non gli permetterebbero di continuare su questa strada, piuttosto gli chiederebbero di tornare a scuola. Invece, Mida crede di non giocarsi nulla con questa sfida. Durante questo confronto, ecco che arriva l’abbraccio tra i due cantanti.