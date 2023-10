Amici 23, Mida: Pettinelli spiazza. Il dettaglio su Mahmood e Blanco

Anna Pettinelli ad Amici 23 assegna un nuovo compito a Mida e un dettaglio non passa inosservato. Christian, questo il nome dell’allievo di Lorella Cuccarini, si posiziona con i suoi compagni sulla famosa scalinata della Casetta. Qui legge la lettera della Pettinelli, la quale vuole metterlo alla prova con un brano ben preciso, Brividi di Mahmood e Blanco. Si tratta della canzone che ha trionfato al Festival di Sanremo 2022 e che viene canticchiata da tutti i cantanti presenti sulla scalinata, compreso Mida.

Il giovane allievo appare davvero felice di questo compito. Solitamente questo genere di prove mette in difficoltà i concorrenti, per quanto possano essere intenzionati a mettersi in gioco e a imparare cose nuove. Ma Mida è tanto felice e non lascia trasparire alcuna emozione negativa. Infatti, lo stesso Christian ammette di essere contento di aver ricevuto il compito. I suoi ‘colleghi’, tra cui Holy Francisco, che spesso ha rifiutato i compiti di Rudy Zerbi, applaudiscono con lui a questa scelta, facendo notare che non è una prova difficile.

Ma ecco che c’è un dettaglio che a molti telespettatori non passa inosservato. Perché Pettinelli ad Amici 23 ha scelto di assegnare proprio questo brano a Mida? Il pubblico ironizza su Twitter sulla prova, facendo notare che l’insegnante potrebbe aver letto i commenti dei fan del talent show. Quando Mida viene messo al centro dell’attenzione nel corso delle puntate della domenica e durante i daytime tanti telespettatori fanno notare che ha una certa somiglianza con Mahmood.

“Mida che canterà la canzone del suo sosia”, “Ma Pettinelli lo fa apposta perché oggettivamente Mida è un mix di Mahmood e Blanco esteticamente?”, “Ma Mida non somiglia fin troppo a Mahmood”. Questi sono solo alcuni dei tantissimi commenti che stanno girando sui social network, in particolare dopo il compito che Anna Pettinelli gli ha assegnato.

Sarà una coincidenza o l’insegnante ha davvero deciso di sorprendere i telespettatori? Probabilmente Pettinelli ha semplicemente scelto un brano con cui far mettere alla prova l’allievo, senza badare ai commenti social e alla somiglianza. Ma è anche possibile che questo non sia un caso e che la professoressa di canto sia convinta che Mida somigli a Mahmood.

Come è possibile notare c’è anche chi è certo che il giovane cantante di Amici, originario del Venezuela, sia in realtà un mix tra Mahmood e Blanco. E questa opinione non è uscita fuori quando Mida è approdato nel talent show di Maria De Filippi, ma circa un anno fa. Come molti sanno, Christian ha partecipato a Sanremo Giovani durante la passata edizione con il singolo Maldité.

Tra i telespettatori del programma di Rai 1, qualcuno aveva già fatto notare questa somiglianza. I fan del talent show di Canale 5 sono curiosi ora di vederlo esibirsi con il brano Brividi di Blanco e Mahmood. Nel frattempo, il pubblico commenta il bellissimo commento fatto da Mida sulla madre. “Lei è la mia vita. Mia mamma è un angelo caduto in terra per me”, racconta il giovane cantante parlando con Lorella Cuccarini.