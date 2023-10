Amici 23, è nata una quarta inedita coppia? Di chi si tratta

La 23esima edizione di Amici, ma sono già nate diverse coppie all’interno della casetta. La prima ad uscire allo scoperto è stata quella formata da Mew e Matthew: la loro storia ha subito fatto discutere, dato che, prima di entrare nella Scuola, la cantante era legata ad un altro ragazzo, che le aveva persino fatto un post di in bocca al lupo per la sua avventura nel programma. Destino molto simile per Holy Francisco e Sarah: tra i due ragazzi, nonostante gli alti e bassi, è sorta una frequentazione. Peccato che, però, l’allievo di Anna Pettinelli era impegnato fino a pochi giorni prima del suo ingresso nel talent show.

Recentemente, poi, abbiamo visto nascere anche l’amore tra Petit e Marisol. Solo domenica scorsa, Maria De Filippi aveva spinto il cantante a confessare il suo interesse per la ballerina. Da lì, le cose si sono smosse velocemente tra di loro, tanto che, tra un allenamento e tante risate, sarebbe già scattato il primo bacio. Bacio che è stato mostrato durante la registrazione della puntata di Amici che vedremo domani, domenica 22 ottobre. Ma, non è finita qui. A quanto pare, c’è chi insinua che potrebbe essere nata una quarta coppia. Di chi si tratta? Del cantante Mida e dalla ballerina Gaia.

Nei daytime, i due allievi non sono mai stati visti ancora insieme, ma i fan hanno notato una strana complicità in un video caricato poche ore fa sui canali social Oreo e Witty. Il cantante, infatti, è stato il vincitore della prima sfida dell’Oreo Challenge contro Kumo. Come premio, ha potuto passare una serata con cena a base di sushi con un compagno o compagna a sua scelta. Inizialmente, Mida aveva scelto proprio Kumo, dato che avevano fatto la gara insieme. Tuttavia, il ballerino ha rifiutato perché non gli piace il sushi.

A questo punto, l’alunno ha dunque fatto il nome di Gaia e i due hanno finito per cenare insieme. Nel vedere questo video caricato sul web, diversi utenti hanno notato una certa sintonia tra loro e hanno iniziato a chiedersi se non stesse nascendo veramente un’ennesima coppia. Insomma, bisognerà attendere i prossimi daytime di Amici per scoprire come si evolverà questa situazione.