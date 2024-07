Amici 23 e le coppie: chi dura, chi è scoppiato e chi è andato avanti

Sono passati circa due mesi da quando è giunta al termine la 23esima edizione di Amici. Un’edizione di successo, che ha visto trionfare Sarah Toscano, con la vittoria di Marisol Castellanos per la categoria ballo. Queste ultime si sono giocate il montepremi insieme ai finalisti Mida, Holden, Petit e Dustin. Sebbene il programma abbia ottenuto ottimi ascolti, i cantanti di questa stagione non hanno ottenuto i traguardi sperati. I loro singoli estivi, nonché i loro EP di debutto, sono scesi rapidamente in classifica, venendo declassati dalle altre uscite. Un risultato decisamente diverso rispetto a quello dello scorso anno, considerando che Angelina Mango dominò l’estate con la sua “Ci pensiamo domani“, oggi triplo disco di platino.

Amici 23: gli amori che resistono e quelli scoppiati

Quest’edizione è stata poi caratterizzata dalla nascita di numerose coppie come quelle formate da Gaia e Mida, Marisol e Petit o Ayle e Lucia. Ma, a distanza di mesi, come procedono queste storie d’amore? Ebbene, ad oggi, l’unica a resistere è la coppia composta da Marisol e Petit. La ballerina e il cantante si sono piaciuti fin da subito e hanno condiviso l’intero percorso ad Amici insieme. Il loro amore sta continuando anche fuori dalla Casetta e i due stanno trascorrendo un’indimenticabile estate insieme. Bisogna vedere cosa succederà il prossimo autunno, quando Marisol si troverà probabilmente a New York per sfruttare la borsa di studio ottenuta proprio ad Amici.

Ayle e Lucia: la storia finisce male

Sono scoppiati definitivamente, invece, Ayle e Lucia. Durante i mesi trascorsi nel talent show, i due sono stati sempre molto discreti. Una volta usciti, però, il cantante e la ballerina sono finalmente usciti allo scoperto. Per diverse settimane, hanno condiviso foto e video insieme, ufficializzando la loro relazione. Pochi giorni fa, però, Ayle ha sorpreso tutti pubblicando degli scatti insieme alla sua ex fidanzata per farle gli auguri di compleanno. Tra le storie condivise dal cantante, è apparsa anche una dei due a letto insieme. Poco dopo, Lucia ha quindi tolto il segui su Instagram all’ex allievo, concludendo ufficialmente questa frequentazione.

Gaia e Mida: il cantante volta pagina

Per quanto riguarda Gaia e Mida, è necessario aprire un capitolo a parte. Dopo essere stati insieme i primi mesi di trasmissione, all’inizio del Serale Mida aveva deciso di lasciare Gaia. Da lì, sono seguite alcune settimane di tensione, durante le quali non sono mancate discussioni e pianti. Dopo l’eliminazione di Gaia, la situazione tra di loro era rimasta in sospeso e la stessa ballerina aveva lasciato una porta aperta con il cantautore. Una volta finito Amici, i due si sono finalmente rincontrati e hanno passato le prime settimane post-programma insieme.

Gaia è stata infatti beccata più volte agli instore di Mida, dando ad intendere che tra di loro ci fosse stato un riavvicinamento. Tuttavia, improvvisamente, Gaia e Mida non si sono fatti più vedere insieme, iniziando a condurre vite totalmente separate. Il colpo di grazia per i fan dei “Gaiamida” è arrivato pochi giorni fa, quando Mida è apparso in una diretta in compagnia di una nota tiktoker, Alice Carollo. Mida e Alice stavano guardando insieme “Temptation Island” e, secondo quanto svelato da Amedeo Venza, si starebbero frequentando. Inoltre, pare che le cose tra il cantante e Gaia siano finite male, con molti dissapori.

Cosa ne è stato, infine, della coppia platonica tra Sarah Toscano e Holden? Dunque, questa storia sembra essere stata solamente una fantasia dei fan, dato che i diretti interessati hanno sempre negato qualsiasi gossip. Dopo la fine di Amici, i due non sono più apparsi insieme, se non ad eventi organizzati dal programma. Insomma, nessun amore tra i cantanti.