Amici 23, Ayle e Lucia escono allo scoperto: la conferma, c’è un ma

Dopo settimane di speculazioni, Ayle e Lucia sono finalmente usciti allo scoperto. Poco fa, il cantante ha pubblicato una foto sfocata in cui ci sono loro due abbracciati. Il post ha letteralmente mandato in tilt i fan, che non aspettavano altro che una conferma della loro relazione. Lo scatto è stato subito invaso da centinaia di reazioni e commenti non solo da parte dei loro seguaci, ma anche di molti ex protagonisti di Amici. Tra gli ex allievi e professionisti che hanno lasciato un messaggio troviamo: Giulia Stabile, Isobel Kinnear, Kumo, Giovanni, Kia, Holy Francisco e molti altri.

Dai commenti di tutti questi volti di Amici, sembra chiaro che Ayle e Lucia abbiano iniziato la loro relazione già dentro la casetta. Per questo, ai fan del programma è sorta spontanea una domanda: perché la coppia non è stata mai mostrata nei daytime? In tutti questi mesi, nei quotidiani il pubblico ha potuto vedere la nascita e l’evoluzione di diverse coppie: Marisol e Petit, Gaia e Mida, Holy Francisco e Sarah. Non solo, spesso si è fatto riferimento agli amori scoppiati nel talent anche nelle puntate del pomeridiano o del Serale, tra dediche in canzoni o battute da parte di Maria De Filippi.

Tuttavia, non è mai stata fatta menzione del “tenero” tra Ayle e Lucia. Una scelta davvero insolita per il programma, noto per dedicare molto tempo alle dinamiche di coppia, talvolta concentrandosi anche solo su semplici ‘amicizie speciali.’ “Maria De Filippi ha puntato la ship sbagliata”, ha scritto un utente sotto il post del cantante. E ancora: “Maria non li ha mai mostrati perché sapeva che sarebbero diventati LA coppia del programma”.

Lucia e Ayle confermano la loro storia: fan in tilt

Ad ogni modo, gli spettatori del talent show erano riusciti comunque a notare una certa complicità tra i due ex allievi. Quando Ayle ha abbandonato per poche ore la Scuola, Lucia era apparsa particolarmente in pensiero e dispiaciuta, molto di più del resto degli allievi. Il vero indizio è arrivato all’eliminazione del cantante, che ha fatto scoppiare a piangere a dirotto la ballerina, subito inquadrata dalle telecamere della trasmissione. Una volta uscito, il giovane livornese era rimasto sul vago, non negando, però, i gossip sul loro conto.

Ebbene, adesso che anche Lucia è stata eliminata da Amici, i due hanno finalmente ufficializzato la loro storia con un post al miele che sta facendo sognare tutti i fan.