Amici 23, è già finita tra Lucia e Ayle: unfollow e via le foto, dettagli

Sembra essere giunta già al capolinea la storia tra Lucia e Ayle. Ma, si proceda con ordine. I due ex allievi di Amici sono usciti allo scoperto poco più di un mese fa, dopo essere stati eliminati dal Serale. Difatti, mentre erano nella Scuola, non si sapeva bene in che punto fosse la loro relazione, dato che non li si vedeva mai insieme nei daytime. Nonostante ciò, i fan avevano già iniziato ad avere alcuni sospetti, soprattutto a seguito delle lacrime di Lucia durante l’eliminazione del cantante. Dunque, una volta uscita anche la ballerina, i due non si sono più nascosti e hanno confermato la relazione con dolci immagini che li ritraevano tra baci e abbracci.

Solo due giorni fa, Ayle aveva pubblicato una foto di una videochiamata con Lucia, testimoniando che tra di loro andasse tutto alla grande. Ma, questione di poche ore, e tutto pare essere cambiato. Il motivo? Poco fa, Ayle ha tolto il segui su Instagram alla ballerina. Non solo, ha anche eliminato il post che aveva condiviso con lei, in cui apparivano i due abbracciati. D’altro canto, Lucia segue ancora il cantante, ma avrebbe cancellato tutte le foto con lui. Nei tempi social in cui viviamo, queste mosse lasciano poco spazio a dubbi: la conclusione più probabile è che si siano lasciati.

I due ex allievi di Amici non si sono ancora espressi a riguardo, quindi è necessario ribadire che queste rimangono supposizioni non confermate. Magari, potrebbero aver solamente litigato, senza arrivare ad una vera e propria rottura. Oppure, potrebbe esserci un altro motivo sconosciuto dietro questi gesti impulsivi. Inoltre, è necessario ricordare che Lucia segue ancora Ayle, il quale pare essere, per ora, il più risentito della coppia.

Ad ogni modo, certo è che qualcosa tra di loro è accaduto, e la situazione non sembra essere più così rosea come fino a pochi giorni fa. A questo punto, bisognerà aspettare per capire se Ayle e Lucia riusciranno a risolvere i loro problemi o se, invece, questa storia è giunta ufficialmente al suo capitolo finale.