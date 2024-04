Verissimo, Lucia di Amici: “Ayle e l’eliminazione, tutta la verità”

Come stanno le cose tra Lucia Ferrari e Ayle? I due ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi, per via della loro amicizia speciale, hanno innescato parecchia curiosità tra i fan del programma di Canale Cinque. Sia il cantante sia la ballerina sono stati eliminati dalla fase serale del talent show. La danzatrice ha salutato tutti la scorsa settimana e sabato 13 aprile 2024 è stata protagonista della puntata di Verissimo in cui ha fatto chiarezza sul legame creatosi con l’ex compagno d’avventura.

Così la Ferrarri a proposito di Ayle:

“Con lui c’è una bellissima amicizia che ora che siamo fuori di vedrà come si trasformerà, vivendoci per bene nel mondo reale. Sono molto felice di averlo conosciuto. Anche lui ha le sue fragilità, ma attraverso l’arte riesce a esprimersi. Ora che sono uscita ci supportiamo a vicenda, metabolizzando ciò che ci è successo. Ci siamo visti è andata molto bene. Abbiamo fatto dei giretti per Roma; è un’amicizia speciale. Non voglio essere impulsiva, vedremo come si sviluppa. Mi fa strano che tante persone sono interessate a questa cosa”.

Altrimenti detto Lucia e Ayle si stanno frequentando e stanno cercando di capire se ci sono i presupposti per costruire una love story solida. La Ferrari, con Silvia Toffanin, ha anche parlato dell’amica e collega Sofia, spiegando che ha intenzione, appena possibile, di voler portare la ragazza “dappertutto a Roma a ballare”. “Ed io voglio andare ad Ancona dai suoi amici ballerini. Sofia è un talento straordinario ed ha un cuore grande, la vedo come una sorellina”.

Lucia Ferrari: le parole di stima e ringraziamento per il prof Emanuel Lo

Parole al miele anche per il suo ex professore Emanuel Lo. Lucia ha confidato che il compagno della cantante Giorgia è il “miglior prof” che potesse immaginare di avere, in quanto è sempre stato disponibile e presente, dandole saggi e ottimi consigli. “Mi ha aiutata a credere in me stessa. Una persona stupenda e gli sono molto grata per avermi accolto nella sua squadra”.

Lucia Ferrari e la delusione per l’eliminazione da Amici

La giovane danzatrice non ha nemmeno nascosto una punta di delusione per l’eliminazione da Amici, anche se ha voluto sottolineare che non ha rimpianti per quel che riguarda il suo percorso nel programma:

“Dico che è strano metabolizzare tutto quello che ho vissuto che è un dolceamaro. Mi sarebbe piaciuto andare più avanti. Ma sono uscita senza rimpianti. I miei genitori sono molto fieri, è dispiaciuto anche a loro, hanno seguito tutto da Reno in Nevada. Sono molto fortuna ad avere genitori che mi supportano così”.

Il trasferimento in Italia e le giornate in solitudine

Spazio poi alle difficoltà riscontrate per via del trasferimento dagli Usa all’Italia. La ragazza ha spiegato che il suo desiderio è sempre stato quello di ballare da quando aveva 11 anni. Una passione che l’ha spinta a dire alla madre che non voleva più accontentarsi di fare solo attività doposcuola. Insomma, l’intenzione era quella di trasformare la passione in lavoro:

“A volte ho pensato di non essere abbastanza, ma poi mi sono rialzata. Trasferirmi in Italia è stata una grande crescita personale. I miei mi hanno spinto a farlo. Mi hanno vista stare male a Reno, non avevo più ispirazione e gioia, mi hanno supportato a trasferirmi e a prendere un appartamento dove potevo stare sola. Non avevo più amici ballerini a Reno. Ero cresciuta oltre quel posto. Non sapevo come uscire, dopo il Covid sono rimasta là, poi mi sono buttata e sono venuta in Italia”.

Inizialmente non è stato affatto semplice. Ci sono state giornate vissute in solitudine, la lingua da imparare è stata uno scoglio non semplice da superare. “Era frustrante che non riuscivo a comunicare, ora parlo italiano bene, ma il primo anno non riuscivo ad esprimermi. Questa è stata l’ esperienza che mi ha formato di più in tutta la mia vita. Ho imparato ad apprezzare la mia stessa compagnia, prima non riuscivo”, ha concluso Lucia.