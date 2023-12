Amici 23, due cantanti finiscono in sfida: chi si sacrifica e perché

Due cantanti di Amici 23 finiscono in sfida. Sono Martina e Petit, i quali si sacrificano per le loro rispettive squadre. Mentre per lui la scelta arriva in modo spontaneo, lei viene spedita in sfida dai suoi due compagni. Facendo il punto della situazione, tutti i cantanti vengono messi di fronte a un nuovo compito. Ogni squadra deve decidere a chi far fare la nuova gara e chi, in caso di sconfitta, far andare in sfida.

Si parte alla squadra di Anna Pettinelli. Ayle si propone subito per esibirsi nella gara, in quanto crede di avere una buona esibizione da mostrare. Allo stesso tempo, però, non vuole affrontare la sfida, in caso di sconfitta, in quanto ne ha affrontato una nei giorni scorsi. Stesso discorso lo fa Matthew, che di recente ha rischiato di lasciare il talent show. Così i due cantanti lasciano, ancora una volta, il peso su Martina, convinti che lei possa superare tutto.

Ayle e Matthew ne sono certi, tanto che non lasciano spazio a pensieri e riflessioni. Nelle scorse settimane, i due sono stati molto criticati per averla lasciata da sola ad affrontare un compito, per cui poi hanno anche ricevuto delle punizioni. Ayle si prende la responsabilità di affrontare la prova, ma insieme a Matthew lascia in automatico la sfida a Martina.

Arriva il momento della squadra di Lorella Cuccarini di decidere cosa fare. Mew affronta la gara e accetta di andare lei in sfida in caso di sconfitta. Infatti, Sarah e Mida ritengono che lei sia la persona giusta per entrambe le situazioni. Dopo di che, a scegliere è la squadra di Rudy Zerbi. I quattro cantanti non sanno proprio decidersi e alla fine si propone Malìa.

Il nuovo arrivato si dice pronto ad affrontare la gara e poi anche la sfida. Holden ritiene, invece, che sarebbe meglio far gareggiare chi già i professori conoscono, senza rischiare. Ma Malìa è proprio convinto. Quando Lil Jolie, Holden e Petit accettano la sua proposta ecco che ad Amici 23 interviene Rudy Zerbi.

Lo storico professore di canto non è d’accordo con la decisione presa, in quanto crede che i suoi allievi di sempre non avrebbero dovuto accettare di mandare in sfida Malìa, appena arrivato nella Scuola. Holden spiega al suo insegnante che in realtà hanno cercato di farlo riflettere, ma lui ha continuato dritto per la sua strada di sua spontanea volontà.

Così cambia tutto e a gareggiare è Petit, il quale accetta anche di andare in sfida. Come va a finire la gara? Alla fine viene mostrato al pubblico solo le prove dei tre cantanti Ayle, Mew e Petit. Infatti, non viene mandato in onda il momento dell’esibizione vera e propria.

Viene direttamente svelato il risultato: il voto più alto è quello di Mew. Pertanto, gli allievi della sua squadra sono tutti immuni. Al contrario, Petit e Martina ora sono ufficialmente in sfida. Holden chiede al suo compagno se sia davvero sicuro, in quanto potrebbe farla lui al suo posto. Petit, però, vuole fare la sfida.

Amici 23, i regali di Natale: Petit sorprende Marisol

Arriva il momento di festeggiare l’inizio delle festività di Natale per gli allievi, dopo aver allestito casa nei giorni scorsi. Tramite un sorteggio, ognuno di loro ha fatto un regalo a un coinquilino. Così il pubblico vede i concorrenti, uno a uno, aprire il proprio dono.

Subito dopo, Petit dà a Marisol, con cui forma una coppia, il suo regalo. Dopo aver letto una romantica lettera, la ballerina apre il pacchetto e trova un paio di orecchini e una collana con i glitter, a forma di cuore. Un gran bel gesto quello di Petit, che fa commuovere Marisol.

Poco prima, è stato mostrato ai telespettatori il momento in cui Alessandra Celentano fa uscire fuori tutte le emozioni della sua allieva in sala prove. Qui Marisol parla anche dell’amore che nutre nei confronti di Petit e più volte si commuove, mostrando ciò che ha dentro, proprio come la sua insegnante vuole.