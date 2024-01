Amici 23, due ballerini finiscono in sfida: la gara crea il caos

Tante lacrime quelle versate da Giovanni ad Amici 23. Il ballerino di latino americano non è riuscito a non piangere, quando ha scoperto di essere finito in sfida e anche poco prima. La nuova gara ha decisamente destabilizzato i ballerini, toccando anche le altre squadre. Infatti, Lucia ha palesato il suo fastidio di fronte all’atteggiamento di Kumo.

Facendo il punto della situazione, mentre non arrivano notizie sull’uscita improvvisa di Mew e Matthew dal talent show, ecco che la produzione assegna ai ballerini un compito. Come accaduto nelle scorse settimane ai cantanti, anche loro ora affrontare una particolare gara. Ogni squadra ha dovuto scegliere il ballerino a cui far affrontare la gara e poi l’eventuale sfida in caso di sconfitta.

La squadra di Emanuel Lo ha preso una decisione in poco tempo. Si è proposto Kumo, il quale ha deciso sia di fare la gara e sia di prendersi la responsabilità della sfida. Ancora più semplice è stato per la squadra di Alessandra Celentano, nella quale subito si è fatto avanti Dustin sorridendo, per entrambi i casi, ricevendo il sostegno e l’abbraccio di Marisol.

Per quanto riguarda la squadra di Raimondo Todaro, la situazione si è fatta complicata. Nicholas, consapevole di non essere molto apprezzato dai professori, che insieme a Marcello Sacchetta hanno giudicato la gara, si è tirato subito indietro. Al contrario, Giovanni si è proposto per affrontare la gara, ma con un appunto: in sfida dovrebbe andare Gaia.

A detta del ballerino latino americano, è lei la ballerina più forte della squadra. Allo stesso tempo, però, Giovanni si è mostrato convinto del fatto che avrebbe potuto vincere questa gara. Nicholas si è opposto subito, ricevendo l’applauso del pubblico, in quanto Gaia ha accettato con timidezza la proposta non trovando altre soluzioni.

Il ballerino di Todaro non ha trovato giusta l’idea di far fare la gara a Giovanni e poi eventualmente mandare in sfida Gaia. A questo punto, secondo Nicholas, il collega avrebbe dovuto prendersi l’intera responsabilità. Quando è arrivato il momento di dare una risposta alla produzione, il ballerino ha continuato a opporsi.

La sua fermezza ha portato così Giovanni a decidere scocciato di fare eventualmente anche la sfida, anziché lasciare il peso a Gaia. Il ballerino di latino americano è scoppiato a piangere, a dirotto, nella sala prove. Ha persino pianto durante l’esibizione. La situazione si è complicata quando è arrivato il risultato.

La gara dei ballerini ad Amici 23 è stata vinta da Dustin, che insieme a Marisol ha così l’immunità da eventuali sfide. Invece, Kumo e Giovanni sono finiti in automatico in sfida. Mentre il primo ha mostrato maturità di fronte al risultato, il ballerino di Todaro ha nuovamente pianto a dirotto.

Proprio Nicholas è corso a consolarlo. Giovanni teme di uscire dal talent show a causa di questa sfida, ma non poteva di certo pretendere che Gaia andasse in sfida a causa della sua prova. “Me la sono andata a cercare, affronto il problema”, ha dichiarato Kumo, tra il sostegno dei suoi compagni.

Ma ecco che il Daytime del 10 gennaio 2023 è andato avanti con un discorso fatto nella notte, in stanza, da Lucia. Quest’ultima si è confidata con Gaia, alla quale ha raccontato:

“Kumo mi ha escluso da subito e non ha neanche considerato Sofia. Non sopporto questa sua arroganza, a volte. Sono sicura che avrei potuto competere con Dustin”

Lucia avrebbe potuto con più sicurezza proporsi per questa gara, visto che credeva di poter vincere contro Dustin.

Amici 23, che fine hanno fatto Mew e Matthew: perché il talent non parla?

Ancora silenzio da parte del talent show sull’uscita di Mew e Matthew. I due cantanti hanno lasciato il programma “per motivi personali”, questo l’annuncio del programma nel pomeriggio di ieri. Non è stato svelato nessun altro dettaglio. Intanto, Mew ha rotto il silenzio sui social network, dove ha smentito delle ipotesi, tra cui quella sulla gravidanza.

I fan che speravano di ricevere notizie nel Daytime di oggi sono rimasti chiaramente delusi. Non è escluso che nei prossimi giorni venga mostrato ai telespettatori quanto accaduto. Ma sembra più probabile che il talent show resti nel silenzio assoluto al riguardo, altrimenti avrebbe subito svelato i dettagli, come fanno con altre eliminazioni volontarie.

Ci si chiede, però, perché non svelare al pubblico cosa ha portato Mew e Matthew a lasciare il programma. Verrebbe da pensare che i due cantanti potrebbero aver chiesto alla produzione di mantenere il silenzio al riguardo.